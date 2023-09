Els fons propietaris de Port Aventura posen a la venda el parc d'atraccions

Els fons propietaris del PortAventura -KKR i Investindustrial- han posat a la venda el parc d'atraccions de la Costa Daurada, segons ha avançat el digital Cinco Días. El preu seria d'uns 1.000 milions, i tot i que l'operació es troba en fase preliminar, podria fer-se realitat l'any que ve.

Segons el rotatiu, els fons de capital risc sondegen el mercat per desprendre's del parc després d'un segon estiu de rècord de visitants i beneficis, ara que el sector de l'oci i del turisme s'ha recuperat definitivament de la crisi de la Covid-19. Els propietaris esperen aquest any arribar als 5,3 milions de clients, superant així els 5,2 milions del 2019, abans de la pandèmia.

KKR i Investindustrial van adquirir per separat el 50% del capital de Port Aventura l'any 2013, i des de llavors el primer gran parc temàtic espanyol, inaugurat als anys 90, ha experimentat un gran creixement, amb noves àrees temàtiques i hotels. A més d'haver incrementat les atraccions del parc principal i de l'aquàtic annex, se n'ha inaugurat un de nou, Ferrari Land.

La venda es faria el 2024

Els accionistes esperen vendre el parc de cara a la propera temporada, tot i que fa temps que preparen l'operació. De fet, al gener van refinançar un crèdit de 700 milions per sufragar la compra de l'empresa, que té un any per retornar un préstec de 620 milions. Segons el mitjà digital, tot apunta que encarregaran l'assessorament de la venda a la financera JP Morgan.

La venda arriba en un moment clau pel projecte del macrocomplex del Hard Rock que es vol construir en uns terrenys al costat del Port Aventura, i que porta encallat deu anys. L'operació urbanística està bloquejada a l'espera de l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU), que podria arribar en breu després del pacte entre ERC i el PSC per aprovar els últims pressupostos de la Generalitat, on els socialistes van posar com a condició tirar endavant el projecte.

El 2019, una decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar parcialment nul el PDU inicial perquè una part dels espais lliures i d'equipaments se situaven en zona de risc químic. La sentència va deixar el projecte en suspens. A finals de l'any passat, el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat va emetre un informe desfavorable que impedia la tramitació del nou Pla Director Urbanístic.

El PDU segueix pendent de dos informes que han d'emetre els departaments d'Acció Climàtica i d'Empresa. El projecte acumula més d'una dècada d'espera i compta amb el rebuig de bona part del territori i, fins i tot, del conseller de Salut, Manel Balcells, qui a l'agost es va posicionar "absolutament en contra" del macrocomplex.