Aragonès assegura que el model de país d'ERC és "incompatible" amb el del PSC i no tanca la porta a governar amb Junts

Ni 24 hores després de convocar eleccions pel proper 12 de maig, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sortit a donar explicacions. En una entrevista aquest dijous a Rac1, el candidat d'Esquerra ha deixat clar que ha avançat els comicis perquè els comptes no van tirar endavant després del "no" dels comuns. "Per mi el més fàcil hauria estat quedar-me un any més, però Catalunya necessita uns pressupostos", ha afirmat.

En aquest sentit, Aragonès ha recordat que el país té urgències com la sequera o en l'àmbit educatiu que requereixen recursos, i no tenir pressupostos dificulta molt fer-hi front. "No hauríem d'estar fent campanya, sinó servint a la ciutadania. Jo ho he intentat, però tinc 33 diputats", ha lamentat. Ha assegurat que ha "cedit" en múltiples negociacions durant aquests tres anys per poder tirar endavant iniciatives: "M'he menjat molts gripaus perquè s'aprovessin pressupostos, i ho he fet pel país, però hi ha coses que no depenen només de mi", ha destacat.



Aragonès ha tornat a carregar contra la "irresponsabilitat" dels de Jéssica Albiach per tombar uns pressupostos "bons i expansius per l'escull del Hard Rock, una decisió política per marcar perfil". "No hi havia una voluntat real d'arribar a un acord", ha assegurat el republicà, que ha revelat que dimarts va trucar a Yolanda Díaz per salvar els comptes. Però finalment no va servir de res perquè no només Catalunya s'ha quedat sense pressupostos, el Govern espanyol ja ha anunciat que també renuncia als comptes de l'Estat aquest 2024 per l'avançament electoral català. "Sánchez desaprofita una oportunitat", ha dit Aragonès.

Prioritat: reeditar un govern independentista

Amb les eleccions ja a la vista, comencen les especulacions sobre possibles acords per governar. Aragonès ha deixat clar que el seu objectiu és revalidar la presidència de la Generalitat. Però per fer-ho, haurà de pactar, i per això ha dit que prioritzarà un govern independentista

El republicà ha defensat que la seva prioritat és un acord que permeti avançar nacional i socialment. En aquest sentit, ha assegurat que el model de país d'ERC és "incompatible" amb el del PSC. Per això, no ha tancat la porta a governar amb Junts. "Arribaré a un acord amb qui vulgui avançar cap a la llibertat de Catalunya i la justícia social", ha remarcat Aragonès, que ha volgut recordar que qui va decidir sortir del govern van ser els postconvergents.

Sobre la llei d'amnistia, Aragonès ha recordat que acabar amb la repressió ha estat una de les obsessions d'aquest govern. "Vam començar la legislatura amb nou presos polítics i l'acabem amb una llei d'amnistia. Tot ha estat possible gràcies a molta gent, no em poso jo sol la medalla. Però abans semblava impossible i ja no ho és i en alguna cosa hem contribuït", ha conclòs.