El Congrés aprova la llei d'amnistia i l'envia a la cursa d'obstacles del Senat

El Congrés ha aprovat la llei d'amnistia. Tant Junts com Esquerra Republicana (ERC) han celebrat que la norma hagi superat aquest tram del seu recorregut parlamentari, encara que han avisat que l'amnistia només "torna a la política el que és de la política". El juntaire Josep Maria Cervera ha negat que aquesta llei acabi "amb el conflicte polític" a Catalunya i Pilar Vallugera, d'Esquerra, ha remarcat aquesta idea: "Seguirem el camí de l'alliberament nacional".

L'amnistia, amb tot, no ha culminat aquest dijous tot el recorregut parlamentari, de manera que aquest pas al Congrés no significa, en sentit estricte, que la llei s'hagi aprovat de manera definitiva. Ara, l'amnistia anirà al Senat, on el Partit Popular ha preparat una cursa d'obstacles. Allà, s'entretindrà uns dos mesos. Després, gairebé amb total seguretat amb el veto del Senat, tornarà al Congrés dels Diputats per a l'aprovació final.

"Coneixem perfectament l'estructura subjacent de l'Estat i la seva judicatura segrestada per la ultradreta"

Cervera, amb la vista posada a la bancada del PSOE, ha deixat anar que "els socialistes van presentar la proposició de llei, no per convicció, sinó a resultes d'un acord d'investidura amb Junts". El diputat ha rebutjat, a més, que l'amnistia estigui "feta a mida" per a ningú, en referència al cas de Carles Puigdemont, i, a continuació, ha enumerat una sèrie d'actuacions per part de l'Estat que, segons ell, "sí que han estat fetes a mida" contra el procés : "Cloaques, notícies falses, espionatge o informes policials".

Tant ell com Vallugera han recordat que l'amnistia encara haurà de passar pel Senat, on el PP, en paraules de Cervera, intentarà "contaminar-la". Vallugera, per la seva banda, ha agraït el to de Junts, encara que ha recordat que Esquerra apostava per aprovar la llei ja a la primera votació perquè "incloïa tothom".

La diputada ha acabat la seva intervenció subratllant que els promotors de l'amnistia "coneixem perfectament l'estructura subjacent de l'Estat i la seva judicatura segrestada per la ultradreta" i que saben que "hi haurà qüestions d'inconstitucionalitat" i "qüestions prejudicials davant del TJUE", però que totes aquestes "traves" se superaran perquè està "al seu ADN".

"Cal tancar un cicle polític traumàtic i obrir-ne un altre per desjudicialitzar el procés"

Mikel Legarda, diputat del PNB, ha reiterat el seu vot favorable a la llei. Legarda ha denunciat la "persecució obsessiva de l'alta judicatura espanyola" a l'independentisme català. "Cal tancar un cicle polític traumàtic i obrir-ne un altre per desjudicialitzar el procés", ha destacat el diputat jeltzale. "La convivència a Catalunya legitima l'amnistia", ha afegit Legarda, alhora que reclama "tornar a la política el que mai no hauria d'haver-ne sortit".

Per part d' EH Bildu ha intervingut el diputat Jon Iñarritu . "L'amnistia treu dels tribunals el que no hi hauria d'arribar mai", ha afirmat. El diputat basc ha denunciat els "atropellaments" que ha patit la llei encara que ha afegit que només "el temps dirà" si amb el nou text s'evitaran les ingerències judicials. "Avui és un bon dia", ha afegit Iñarritu.

"Votar a favor de l'amnistia és defensar les polítiques del diàleg, votar-hi en contra és apostar per la confrontació i l'odi"

Des del grup plurinacional de Sumar ha intervingut en primer lloc la diputada dels comuns Aina Vidal . "Votar a favor de l'amnistia és defensar les polítiques del diàleg, votar-hi en contra és apostar per la confrontació i l'odi o de la defensa ultra d'una Espanya en blanc i negre. PP i Vox votaran a favor de la venjança", ha afirmat. Vidal ha destacat que és una "llei col·lectiva" per la qual ha apostat tot el bloc de la investidura de Pedro Sánchez.

També ha intervingut Enrique Santiago, diputat d'Esquerra Unida al grup Sumar. "És un pas definitiu per allunyar-nos de situacions d'enfrontament", ha destacat. Santiago ha insistit que hi ha un "consens" a Catalunya per a la normalització del conflicte. I ha apel·lat a acceptar el dictamen de la Comissió de Venècia demanat pel PP al Senat.

Patxi López carrega contra el PP

Pel PSOE ha intervingut el seu portaveu al Congrés, Patxi López. El diputat basc ha començat amb una defensa enèrgica de Francina Armengol davant de les acusacions del PP. Ja sobre l'amnistia, López ha recordat les polítiques dels populars sobre Catalunya. "Només la política podria resoldre el problema polític de Catalunya. La política és el diàleg amb qui pensa diferent", ha afirmat. "Teníem l'obligació d'arreglar el que vostès van fer malbé", ha insistit López.

"Només la política podria resoldre el problema polític de Catalunya"

Per als socialistes, amb l'amnistia s'obre un temps de reconciliació i de trobada. "Cosa que hauríem de buscar totes les formacions polítiques, però que malauradament no és així perquè el PP passarà el temps i compraran la llei d'amnistia ", ha assenyalat López. "Només els acords entre diferents són fonaments sòlids per construir països plurals i diversos. Els socialistes no volem repetir històries d'enfrontaments sense solució", ha insistit.

"Deixin els anuncis apocalíptics, no diguin que els socialistes trenquem Espanya. Deixin de dir que ens venem a l' independentisme", ha afegit el portaveu del PSOE. López ha tancat la seva intervenció amb una referència a l'avançament electoral a Catalunya. "Vostès no apareixen a les travesses, els socialistes guanyarem perquè la ciutadania ha entès el que hem fet", ha afirmat.

Feijóo: "No passarà el filtre del Senat"

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tancat el torn d'intervencions i ho ha fet trepitjant l'accelerador de la campanya electoral catalana. "Les eleccions catalanes marcaran l'inici del final d'aquest Govern", va dir des de la tribuna. I va afegir: "D'aquí al 12 de maig hi haurà un partit que defensi els interessos de la majoria dels catalans (...) i que no demanarà el vot dels catalans constitucionalistes per lliurar-ho als independentistes".

Sobre amnistia, Feijóo ha assegurat que "no és reconciliació, és submissió" i que "divideix" Espanya i Catalunya "en dos". "Aquesta llei no passarà el filtre del Senat, de la justícia i de les institucions que l'han d'avaluar. No es poden saltar la constitució així ", ha afegit. El president del PP va deixar anar a la bancada del PSOE que "el carrer el tenen perduda".