Junqueras reivindica el paper d'ERC i celebra que el PSC i Junts els hagin "donat la raó amb l'amnistia"

Oriol Junqueras ha celebrat que el PSC i Junts els hagin "donat la raó amb l'amnistia" i s'ha mostrat "molt content" de què "molta gent" hagi donat suport a la proposta. Així ho ha expressat en una entrevista que ha publicat aquest diumenge La Vanguardia, on també ha exalçat el rol d'ERC en tot aquest llarg procés per aconseguir la llei.

"La vam plantejar nosaltres fa més de quatre anys; estem molt orgullosos d'haver-ho fet, sovint en solitari, i molt orgullosos que tants altres partits hagin acabat assumint com a pròpia aquesta agenda que era i és nostra", ha asseverat el líder dels republicans.

En aquesta mateixa tònica, Junqueras ha admès que també senten orgull per "haver contribuït a posar justícia on hi havia injustícia", però que hi ha formacions que abans "no la volien" i que ara "se la volen atribuir". De fet, el president d'ERC ha assegurat que està molt "content" que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, "que deia ni amnistia, ni res semblant, ara vegi com els seus companys al Congrés voten allò que ell deia que mai no passaria".

Durant l'entrevista, Junqueras ha subratllat que la principal diferència entre la llei rebutjada el passat 30 de gener i la que es va aprovar dijous és que simplement "s'han perdut un parell de mesos".

Les implicacions per als exiliats

A la pregunta de si Carles Puigdemont i Marta Rovira estan més a prop de tornar, Junqueras ha respost que han "treballat perquè sigui el més aviat possible", però que saben que "hi ha una part del sistema judicial que farà tot el possible per endarrerir-ho".

Per al líder d'ERC, "part de la justícia espanyola continuarà inventant-se un delicte de rebel·lió que no existia, inventant-se un delicte de sedició que tampoc existia, condemnant un seguit de gent a marxar a l'exili". De fet, "no han tingut inconvenient a retorçar la interpretació de la llei i intentaran continuar fent-ho".