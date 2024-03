El Govern espanyol estima que la llei d'amnistia cobrirà 372 persones relacionades amb el Procés

El Govern espanyol estima que la llei d'amnistia cobrirà "directament" 372 persones amb causes penals relacionades amb el procés independentista. Ho ha avançat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en una entrevista a TV3. La xifra queda molt per sota de la que fa mig any va calcular Òmnium Cultural, que era de 1.432. L'entitat, però, en el seva xifra també hi ha inclou centenars de casos de sancions administratives.

El ministre ha destacat que el "beneficiari absolut d'aquesta llei serà la societat catalana i l'espanyola per extensió". Bolaños ha defensat que ha estat un text "molt sòlid i robust en tot moment", i ha remarcat que han pogut incorporar les recomanacions d'Europa gràcies a l'informe de la Comissió de Venècia. Així, ha afirmat que és una llei "profundament constitucional i europea". "Està ancorada en la millor jurisprudència europea", ha insistit.

"La voluntat és que totes les persones que van estar involucrades en el procés independentista, quedin cobertes", ha expressat Bolaños.

Segons Òmnium, l'amnistia hauria de beneficiar des de presidents i consellers de la Generalitat a activistes rasos, passant per alcaldes i càrrecs intermitjos, inclosos alguns funcionaris. Entre les 1.432 persones que va calcular, n'hi ha de 113 condemnades penalment, 17 pendents de sentència, 387 amb causa penal oberta, 880 sancionades administrativament i 35 pendents del Tribunal de Comptes.