La Comissió de Justícia aprova el dictamen de la llei d'amnistia amb els canvis pactats per PSOE, ERC i Junts

La Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats ha aprovat el dictamen sobre la llei d'amnistia. L'aval arriba després de l'acord entre PSOE, Junts i ERC, conegut aquest dimecres. El nou text legal haurà de votar-se en un Ple que se celebrarà, segons fonts parlamentàries, dijous vinent, dia 14.

La nova esmena transaccional compta amb la signatura de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNB i EH Bildu. No ho ha fet Podemos, per exemple. La seva diputada Martina Velarde ha explicat que votaran a favor de la llei però ha criticat als socialistes per no haver comptat amb ells. "És una qüestió de transparència i cortesia parlamentària", ha dit.

El text matisa, entre altres coses, els delictes de terrorisme i els de malversació amb alguns canvis en l'articulat i en el preàmbul del text legislatiu. També allarguen la forqueta temporal que abasta l'amnistia fins a novembre de 2011.

"Per al PNB la llei d'amnistia és un pas polític en la bona direcció", ha assenyalat el diputat Mikel Legarda. "Avui es fa un pas en la bona via. És un bon dia perquè es desjudicialitza un conflicte de naturalesa política", ha destacat, per part seva, el diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu.

Josep María Cervera, diputat de Junts, ha destacat que la llei tenia "mancances importants" i per això van votar en contra en el Ple del Congrés celebrat el 30 de gener. "Avui es fa evident que la nostra posició era encertada", ha afegit. El diputat del partit que lidera Carles Puigdemont ha apel·lat a més a la Comissió de Venècia, reclamada pel PP. "Ens ha donat la possibilitat d'ajustar el text als seus criteris", ha afirmat.

La diputada d'ERC, Pilar Vallugera, ha destacat que el seu grup ha retirat, igual que Junts, les seves esmenes ja que estan incloses en la transaccional pactada a tres bandes. "Es tracta d'un bon dia, un text que ara sí, diuen, afecta tothom", ha assenyalat. Vallugera ha tingut també paraules d'alerta sobre el paper dels jutges. "La judicatura continuarà sent la que és, seguirà amb les qüestions d'inconstitucionalitat", ha afirmat.

Per part de Sumar ha intervingut Gerardo Pisarello. "Avui és un dia d'alleujament per a milions de persones que volien entrar en un nou temps polític a Catalunya i Espanya", ha dit. "És una bona llei", ha incidit. Pisarello ha posat el focus en què ara ha de seguir una legislatura que resolgui problemes socials. Per al diputat de Sumar, el PP és "el gran derrotat", així com determinats jutges que han compromès la seva imparcialitat.

Pel PSOE ha intervingut Francisco Aranda. "És una aposta decidida per continuar avançant en la convivència. És bona per a Catalunya i bona per a Espanya", ha destacat. Sobre la presència de la Comissió de Venècia, el diputat del PSOE ha preguntat al PP si ara, després de conèixer-se l'informe, consideren que va ser bona idea convidar-la. "Estem fent un pas decisiu", ha insistit.

La dreta de PP i Vox ha tractat de maniobrar en aquesta Comissió. El partit que lidera Santiago Abascal fins i tot demanava suspendre la sessió. De "cacicada il·legal" ha titllat la Comissió el diputat de Vox Javier Ortega Smith.



Per part seva, els populars han retardat prop de 40 minuts l'inici de la Comissió en al·legar que no tenien les noves esmenes introduïdes en la proposició de llei. El seu portaveu, Bufona Gamarra, ha carregat contra el PSOE per "posar una catifa a la impunitat" i desproteger l'Estat de Dret.