L'amnistia protegeix més Puigdemont en vincular el terrorisme a la UE i remarcar que ha de ser "intencionat"

PSOE, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han treballat en les últimes setmanes per construir un text final de la llei d'amnistia —a l'espera del que pugui succeir fins al dia del ple al Congrés— que matisa, entre altres coses, els delictes de terrorisme i els de malversació amb alguns canvis en l'articulat i en el preàmbul del text legislatiu. També allarguen la forquilla temporal que abasta l'amnistia fins a novembre de 2011.

Pel que fa al primer d'aquests punts, el referent al terrorisme, són diversos els canvis en comparació amb el text anterior. La llei continua incloent el terrorisme en el seu apartat d'Exclusions, cosa cosa que, en el seu moment, rebutjava Junts per Catalunya. No obstant això, s'han acordat modificacions substancials. La més evident és que l'actual text vincula aquests delictes de terrorisme amb els que es tipifiquen com a tals en el Dret de la Unió Europea (UE). S'elimina del text, almenys en aquest punt, les referències al Codi Penal espanyol.

Una altra petita variació que es dona en el mateix punt del text té a veure amb la intencionalitat. En l'acord anterior, s'especificava que s'excloïen de l'amnistia els delictes de terrorisme "sempre que, de manera manifesta i amb intenció directa" haguessin causat violacions greus dels drets humans. En el text actual, s'especifica que aquests actes que "per la seva finalitat puguin ser qualificats" com a terrorisme s'exclouen de l'amnistia si "han causat de manera intencionada greus violacions de drets humans".

Es fila prim en concretar que és la "finalitat" dels actes la que ha de tenir-se en compte. Aquest nou matís, inexistent en l'anterior versió, no fa una altra cosa sinó apuntalar que l'amnistia només deixarà fora als actes que algun tribunal pugui considerar de terrorisme si la intenció dels investigats era la de cometre aquests presumptes actes terroristes.

Els partits ho entenen com una manera de blindar totes les persones que, en l'actualitat, estiguin implicats en processos judicials per terrorisme o puguin arribar a estar-ho. A més, aquesta intencionalitat extrema la protecció sobre Carles Puigdemont, que té una causa oberta per terrorisme vinculat al Tsunami Democràtic. Cal no oblidar que el jutge Manuel García-Castellón va vincular la defunció d'una persona a causa d'un infart durant les protestes de Tsunami Democràtic amb el presumpte terrorisme de l'organització.

En no haver estat aquesta mort intencionada i en no tenir les protestes a l'aeroport del Prat la finalitat d'acabar amb la vida de ningú, aquests delictes de terrorisme que es puguin imputar als organitzadors o participants de les protestes de Tsunami Democràtic, amb aquest text a la mà, quedarien, en principi, inclosos en l'amnistia.