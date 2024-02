El Suprem obre causa per terrorisme contra Puigdemont i Wagensberg en el 'cas Tsunami'

La sala penal del Tribunal Suprem ha acordat per unanimitat obrir una causa penal contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, per un delicte de terrorisme per Tsunami Democràtic. La decisió arriba en plenes negociacions del PSOE i Junts per l'aprovació de la Llei d'Amnistia.

El magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón havia enviat una exposició raonada perquè el Suprem assumís la causa, ja que tant Puigdemont com Wagensberg són aforats. La decisió va en contra del criteri de la Fiscalia, que s'havia pronunciat en contra d'investigar l'expresident i el secretari quart de la Mesa del Parlament per terrorisme i demanava arxivar la causa. El Suprem ha designat com a instructora la magistrada Susana Polo.

Els magistrats consideren "necessari i pertinent" que Puigdemont i Wagensberg "siguin cridats al procediment per ser escoltats com a investigats amb tots els drets i garanties previstos en l'ordenament jurídic", una diligència d'investigació que no pot realitzar l'instructor, en referència a García-Castellón, sinó la sala segona del Suprem, ja que són aforats.

L'alt tribunal adopta aquesta decisió després d'analitzar l'exposició raonada elevada per García-Castellón. El Suprem també declara la seva falta de competència per instruir i en el seu cas jutjar les altres deu persones investigades en aquest cas. Considera que no s'adverteix una unitat que no es pugui escindir en aquest cas per acceptar la competència respecte a persones no aforades.