"Protestar no és terrorisme", clam de la societat civil contra la persecució de Tsunami Democràtic

Jordi Évole, Mònica Terribas, Laura Rosel, Jordi Basté, Mushkaa, Carlos Bardem, Andreu Buenafuente, Lildami o Marina Rossell són algunes de les personalitats de la societat civil que han signat un manifest, impulsat per Òmnium Cultural amb altres organitzacions, que defensa el dret a la protesta i denuncia la investigació de l'Audiència Nacional contra Tsunami Democràtic. Alerten que "criminalitza el dret a la protesta, limita els drets fonamentals i silencia la dissidència política".

El manifest, que també compta amb el suport d'unes 150 entitats a favors dels drets humans, com els principals sindicats, la PAH, SOS Racisme, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, Unió de Pagesos i Élite Taxi, alerta que la investigació de l'Audiència Nacional és una actuació "de caràcter autoritari que restringeix l'espai de la societat civil i posa en perill els principis democràtics i de l'estat de dret". A més, el text denuncia la "clara intenció" de "desgastar el govern estatal i la majoria parlamentària en la tramitació de la llei d'amnistia".

Els signants del manifest adverteixen de "l'escalada" contra el dret a la protesta i asseguren que la investigació contra Tsunami és "un atac directe a l'exercici dels drets fonamentals", especialment del dret a manifestació i a la llibertat d'expressió i d'informació. "És un nou exemple de l'aplicació extensiva del Codi Penal en la criminalització de la protesta", avisen. Precisament per això reclamen que s'aturi "la utilització de la justícia en una nova persecució política" i que es retirin les imputacions de terrorisme.

Al text asseguren que la criminalització té "un efecte dissuasori" cap a tota la societat perquè "persegueix el mecanisme principal mitjançant el qual defensen els drets i llibertats". De fet, assenyalen que això afecta "tota mena de col·lectius i organitzacions", ja siguin sindicats, entitats feministes, independentistes, ecologistes o antiracistes. El manifest recorda que Tsunami és "un moviment pacífic" i remarca que les accions que es van fer "s'emmarcaven en la lluita noviolenta".

Víctimes del 17-A i d'ETA, contra la vinculació de Tsunami i terrorisme

Precisament aquest dilluns, víctimes de l'atemptat del 17-A i d'ETA també denuncien la vinculació de Tsunami Democràtic i terrorisme. Jesús Fructuoso, germà de Juan Fructuoso (primera víctima civil d'ETA a Catalunya), se sent "insultat" per aquest lligam que fa la justícia espanyola. En declaracions a l'ACN afirma que s'està "banalitzant" el terrorisme. "Els qui hem viscut un acte terrorista sabem el que és, i això no té res a veure", afegeix en referència a les mobilitzacions del 2019 contra la sentència del Suprem pel judici de l'1-O.

Javier Martínez, el pare del Xavi, el nen de 3 anys assassinat el 17-A de 2017 durant l'atemptat jihadista a Barcelona, subratlla que "banalitzar la paraula terrorisme fa molt mal a totes les víctimes": "Estan molt equivocats", apunta. Mobilitzar-se "amb pacifisme" i promoure el sit and talk -el lema del Tsunami- no té "res a veure" amb el terrorisme: "No es pot comparar", insisteix.