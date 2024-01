El jutge reactiva la trama russa del Procés un dia abans de l'aprovació de l'amnistia

Nou moviment judicial 24 hores abans de l'aprovació de la Llei d'amnistia al Congrés dels Diputats, on es debatrà i es votarà el text. Segons ha avançat El Periódico, el jutge del Jutjat d'Instrucció 1, Joaquín Aguirre, ha prorrogat sis mesos la investigació de la trama russa del Procés, l'anomenada 'Operació Voloh', que havia de concloure el 27 de febrer.

En la resolució, el magistrat considera que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i membres del seu entorn -com l'exresponsable de relacions internacionals de CDC Víctor Terradellas; el cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat, Josep Lluís Alay, i l'informàtic Jaume Cabaní- van mantenir "estretes relacions personals" amb polítics d'extrema dreta alemanya i italiana i amb els serveis secrets russos.

Segons el jutge, l'interès dels investigats era establir vincles de "influència política i econòmica per a la desestabilització de la democràcia i la Unió Europea, conseqüències entre les quals es podria produir la sortida d'Espanya de la UE a causa de la independència unilateral de Catalunya recolzada pel govern rus".

24 hores abans del debat de l'amnistia al Congrés

Aguirre creu que encara hi ha molta documentació per revisar i la seva intenció és aprofundir en les relacions amb ciutadans russos, un d'ells, un exdiplomàtic que es va reunir amb Puigdemont a la Casa dels Canonges de Barcelona dies abans de la declaració unilateral d'independència, el 27 d'octubre del 2017.

A la interlocutòria també explica converses entre Terradellas i David Madí, exalt càrrec de CDC, i altres reunions de l'exdirigent de Junts i persona de confiança de Puigdemont, Elsa Artadi, a l'hotel Colón de Barcelona.

Aquest nou moviment arriba just un dia abans del debat per la Llei d'amnistia al Congrés, on previsiblement s'aprovarà per anar al Senat. Les defenses consideren que es tracta d'un moviment per esquivar l'amnistia. Segons l'Ara, temen que a través d'aquest relat incorpori a la causa el delicte de traïció, que està explícitament exclòs ara mateix de l'amnistia