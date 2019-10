Matí de mobilitzacions arreu de Catalunya com a resposta a la condemna dels dirigents independentistes per part del Tribunal Suprem. La reacció ha estat immediata i s'han produït accions a bona part del Principat, amb talls de carreteres, d'algunes vies i manifestacions diverses. A Barcelona, ràpidament milers de persones han respost a la crida de la plataforma Tsunami Democràtic per concentrar-se a la plaça de Catalunya, des d'on ha anunciat el punt de la primera acció: l'aeroport del Prat. Durant tot el matí, columnes de manifestants han tallat diverses vies de la capital catalana, com ara la Via Laietana, la Via Augusta, l'avinguda Paral·lel o la Rambla de Catalunya.



Rodalies ha tallat durant una hora les línies de Sant Celoni - Aeroport, que s'ha restablert al voltant de les 14.30 h. Els Mossos també han indicat el tancament de la línia L9 de metro, i també han mantingut els dispositius especials a l'Estació de Sants i altres infraestructures destacades del país des de primera hora. Mentrestant, la Guàrdia Urbana feia controls als cotxes que sortien de la Plaça Espanya direcció al Baix Llobregat. Barcelona, tancada amb pany i forrellat.



A diferents punts del país també s'han produït talls a les vies, com ara l'AP-7 tallada a la zona Girona, la C-17 a Vic, la B-20 al Prat en sentit Castelldefels, la C-14 a Alcover, l'A-2 a Òdena o la C-16 a Berga. Diverses vies de tren han estat intervingudes pels manifestants, com ara les Rodalies entre Reus i Vila-seca o l'AVE de Girona, d'on els concentrats ja han marxat.

Columnes des de Barcelona fins al Prat de Llobregat



Des de les 11.00 h, columnes de manifestants han anat arribant a la plaça Catalunya, començant pels estudiants, que estaven citats a concentrar-se als campus quan transcendís la sentència, per després desplaçar-se allà on digués el Tsunami. Més de 25.000 persones s'han aplegat al centre de Barcelona, que esperaven amb expectació la consigna de la plataforma. Pocs minuts després de les 13.00 h els concentrats rebien una notificació al mòbil: "Tothom a l'aeroport!".



La plaça de Catalunya s'ha buidt progressivament per buscar maneres de desplaçar-se cap al Prat de Llobregat. Amb el centre de Barcelona tallat, centenars de persones han col·lapsat l'estació de Passeig de Gràcia. Des de l'andana, els manifestants cridaven consignes com "Tothom a l'aeroport", "llibertat preses polítiques" o "Ho tornarem a fer", mentre els trens passaven amb velocitat reduïda per evitar accidents amb la massa de gent.



Milers de persones s'han desplaçat a peu a la Terminal 1, al Prat de Llobregat, després que l'accés en cotxe hagi quedat totalment col·lapsat per la quantitat de vehicles que s'hi han desplaçat i els talls que els manifestants han anat fent durant tota la jornada. Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants que han aconseguit entrar dins les instal·lacions, arribant fins i tot a llançar gasos lacrimògens, mentre que milers de persones s'aplega a les portes de la terminal. Al voltant de les 16.00 h, el Tsunami ha demanat fer una asseguda a fora i a dins de la terminal. A l'exterior també s'han viscut moments de tensió amb corredisses dels manifestants, quan la policia catalana ha carregat al voltant de les 18.00 h. El SEM assegura que ha atès fins a 13 persones al llarg del dia d'avui, deu de les assistències a la T1.



Les dificultats de mobilitat han obligat molts dels manifestants a optar per abandonar cotxes i trens i anar a peu cap a l'aeroport, tallant la Gran Via de les Corts Catalanes durant quilòmetres fins al mateix aeroport. Alguns dels cotxes que circulaven s'han enfrontat amb els manifestants, fins que alguns vehicles han participat en fer una marxa lenta per facilitar el tall de la via.



Davant les mobilitzacions, Aena ha confirmat que s'han cancel·lat una vintena de vols, la majoria de Vueling. El motiu de les cancel·lacions, segons la companyia, és que els pilots i la tripulació no poden arribar a temps a causa de les protestes.