Junts assegura que ara l'amnistia cobreix tots els represaliats, mentre que ERC diu que només s'han fet canvis "estètics"

L'acord entre el PSOE i Junts i ERC per l'amnistia ja és un fet. Després de setmanes de negociacions i un primer revés al Congrés dels Diputats, les tres formacions han arribat per fi a un pacte perquè tiri endavant la llei. Dimecres a la nit van publicar un comunicat conjunt i aquest dijous representants de tots els partits implicats han sortit en tromba a dir la seva. Per una banda, Junts, que al gener va tombar el primer esborrany del text, assegura que ara l'amnistia sí que cobreix tots els represaliats, mentre que ERC diu que només s'han fet canvis "estètics".

"L'amnistia inclou totes les actuacions del Procés i si un jutge ho vol evitar, estarà prevaricant"

En una entrevista a TV3, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat que s'han resolt els "forats" que tenia la llei a finals de gener i que ara "s'ha internacionalitzat". Concretament, s'ha tret la referència al Codi Penal espanyol i es manté la referència a la normativa europea quan la llei parla de l'exclusió dels casos de terrorisme. Per tant, segons Nogueras, els investigats per terrorisme, alta traïció i malversació "queden acotats al dret internacional".

Nogueras també ha avisat que si l'amnistia no s'aplica serà perquè els jutges s'atreveixen a "prevaricar". En la mateix línia s'ha pronunciat el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista a Rac1: "Ara l'amnistia inclou totes les actuacions del Procés i si un jutge ho vol evitar, estarà prevaricant". També ha destacat que "s'han inclòs" les recomanacions de la Comissió de Venècia reforçant l'aplicació immediata i acotant la malversació.

"El delicte de terrorisme queda absolutament igual"

ERC no ho veu igual. Els republicans defensen que el tema del delicte de terrorisme, clau per als encausats pel Tsunami Democràtic i dels CDR, "queda absolutament igual" respecte a l'anterior redactat. En aquest sentit, asseguren que es manté l'excepció dels delictes amb tortura o morts intencionats, que són les violacions greus dels drets humans previstes en l'article 2 i 3 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans.

"La norma anterior ja era prou robusta"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha dit que els canvis introduïts són "molt estètics". "La norma anterior ja era prou robusta", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Tot i això, la dirigent republicana ha dit que avui és un "dia feliç" perquè l'aprovació de l'amnistia és una "gran victòria política". "Hem fet un pas brutal, hem superat l'últim escull", ha dit, tot advertint que la implementació de la norma serà "complicada". "Els jutges estan disposats absolutament a tot", ha denunciat. Rovira ha recordat que cada "pas" que s'ha fet en la llei, " ha tingut una resposta" del jutge García-Castellón.



El president del Govern, Pere Aragonès, ha celebrat "enormement" l'acord que permetrà tirar endavant l'amnistia, una llei que ha qualificat de "crucial i sòlida". El cap de l'Executiu català també ha considerat que l'acord entre juntaires i socialistes era "necessari" i ha tingut un record "molt en especial" per a "tots els que avui se senten una mica més alleujats".

Els republicans han lamentat, en paral·lel, que "els dos mesos de retard" han provocat per exemple, que s'hagi de celebrar alguns judicis "que es podien haver aturat" o "donar marge a les accions persecutòries de jutges com García Castellón".

El PSOE creu que la llei serà un "referent internacional"

Per la seva banda, el PSOE creu que aquesta llei serà un "referent internacional" com a eina constitucional de "reconciliació". Ho ha dit aquest dijous el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que segons ha afirmat "tanca" una etapa de "d'enfrontament, conflicte, tensió, i trencament dels afectes i de la convivència" durant "una dècada de fracàs col·lectiu on no va guanyar ningú", i "obre una nova etapa de diàleg i acords on es farà política dins de les institucions i de la Constitució".

En una compareixença al pati del Congrés, Bolaños ha afirmat que les converses entre el PSOE, ERC i Junts es van accelerar després del dictamen de la Comissió de Venècia, que havia demanat el PP i que va avalar l'amnistia."És una gran notícia per a Catalunya i per a Espanya que puguem aprovar aquesta llei per normalitzar definitivament la vida política, institucional i social a Catalunya", i per al PSOE "és un orgull" poder-ho fer, ha afirmat.

Un redactat que "està més blindat"

El candidat a les eleccions europees dels comuns i clau en la negociació de l'amnistia, Jaume Asens, ha admès que el redactat final impulsat per Junts i pactat a tres bandes amb PSOE i ERC "està més blindat i deixa menys marge a la interpretació". En entrevista al 3/24 l'exdiputat ha considerat que no hi ha la garantia "al 100%" que el jutge apliqui la norma tenint en compte "la voluntat del legislador", però també ha ofert un "missatge de tranquil·litat" pel fet que "sempre hi ha l'opció de fer una nova reforma" si hi ha entrebancs judicials de consideració.

A parer dels comuns la definició de terrorisme recollida al Codi Penal després de la reforma del PP del 2015 és "molt més expansiva" que la recullen els textos internacionals, fins al punt que l'ha considerat "una amenaça" per a figures com el dret a la protesta.