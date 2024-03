Sánchez accepta canvis en la llei d'amnistia per a donar més garanties davant els dubtes de Junts

El president espanyol, Pedro Sánchez, està convençut que la llei d'amnistia que no va aprovar-se beneficiava tots els vinculats amb el Procés inclòs Carles Puigdemont, però accepta canvis en el text, que assegura que continuarà sent plenament constitucional, per donar encara més garanties davant els dubtes de Junts.

Sánchez, en conversa informal amb els periodistes que cobreixen la seva visita al Brasil, ha afirmat que s'està prop d'aconseguir un acord amb Junts sobre la llei i que espera que el seu anunci pugui ser imminent, ja que la comissió de Justícia del Congrés ha de debatre-la aquest dijous.

El president espanyol ha recordat que sempre ha dit que el text de la llei que s'ha debatut en el Congrés i que va ser rebutjat en el ple de la cambra per Junts era conforme amb la Constitució i conforme al dret europeu i que així ho seria també quan conclogués el seu recorregut parlamentari.

A l'espera que es faci públic l'acord amb Junts, Sánchez ha assegurat que el que s'aconseguirà és afermar encara més aquests paràmetres, donar més seguretat i més garanties.



Però no sols per a la constitucionalitat de la llei, sinó també garanties per buidar els dubtes que tenien Puigdemont i la seva formació política davant la possibilitat que no poguessin acollir-se a l'amnistia totes les persones relacionades amb el Procés.

Això inclou l'expresident de la Generalitat fins i tot després que el Tribunal Suprem hagi decidit investigar-lo per un presumpte delicte de terrorisme per les accions de Tsunami Democràtic.

Sánchez ha assegurat que mai ha compartit els dubtes de Junts perquè sempre ha tingut el convenciment que tal com estava el text cobria tots els supòsits vinculats amb el que va succeir a Catalunya anys enrere, però ha assenyalat que si cal reforçar encara més aquestes garanties per a dissipar-les, es farà.

Pel que fa a Junts, el partit de Carles Puigdemont manté fins a l'últim moment l'hermetisme que ha practicat durant tota la negociació i la intenció de no informar fins que l'acord sobre la llei d'amnistia es presenti ja totalment tancat, però no han volgut donar per fet el pacte definitiu. Encara que també es mostren convençuts que l'anunci és qüestió d'hores.

Amb tot, respecte a les declaracions de Sánchez les fonts de Junts sí han confirmat que "hi haurà canvis en l'articulat de la llei", tal com ha avançat el president del Govern espanyol. Fonts de la direcció de Junts asseguren que "el pacte -amb el PSOE- inclourà esmenes" de la formació independentista que "ampliaran el perímetre dels beneficiats per l'amnistia".

Sándhez no avança els canvis en el text

El president espanyol no avança els canvis concrets que hi haurà en la llei, i en plantejar-li si això suposarà alguna modificació en la part relativa a delictes de terrorisme es limita a emplaçar al moment en què es faci pública per conèixer els detalls de la norma que serà votada en comissió el dijous per passar després al ple del Congrés.



Sánchez no vincula explícitament l'aprovació de la llei d'amnistia amb la possibilitat de tirar endavant el projecte de llei de pressupostos d'enguany, però ha subratllat que la voluntat del Govern i dels grups que van donar suport a la seva investidura és donar estabilitat a la legislatura amb un full de ruta que inclou, entre altres assumptes, l'aprovació dels comptes de l'Estat.

Sánchez treballa amb la idea d'aprovar els d'enguany, no amb governar durant el present exercici amb els de 2023 prorrogats ni esperar per tant al fet que els grups parlamentaris recolzin els de 2025.