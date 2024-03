Aragonès exigeix a Junts aprovar l'amnistia amb urgència i sense abaratir-la, després que Puigdemont l'hagi donat per feta

Pere Aragonès ha demanat a Junts "no abaratir" la llei d'amnistia i aprovar-la tan aviat com sigui possible, després que l'expresident de la Generalitat i dirigent de Junts, Carles Puigdemont, l'hagi donat per feta. Ho ha dit en una entrevista que s'ha publicat aquest diumenge a El Periódico, on també ha assegurat que la "batalla" del cas Tsunami la "guanyarà la democràcia" i que "s'acabarà amb la repressió".

Després que el Tribunal Suprem hagi decidit investigar Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg per terrorisme, el president de la Generalitat ha subratllat la importància d'aprovar la llei d'amnistia per aplicar-la ràpid, perquè "és l'única eina" que tenen i no s'ha de "desaprofitar". Segons Aragonès la proposta de llei tal i com està redactada ara mateix inclou l'expresident a l'exili, pero també ha admès que en alguns casos podrà tardar més en aplicar-se pel "boicot" dels jutges.



Per la seva banda, Puigdemont es mostra optimista i assegura que l'independentisme enceta "una nova etapa" amb l'amnistia a l'horitzó. D'acord amb el que va dir aquest dissabte en una assemblea a Sant Cebrià de Rosselló (Catalunya Nord), cal abandonar el "derrotisme" i "reajuntar i recosir" totes les formacions independentistes. De fet, els ha demanat "reprendre el fil" d'on van deixar la declaració d'independència i el mandat de l'1-O.



Més reaccions a la proposta d'amnistia

Paral·lelament a les declaracions d'Aragonès i Puigdemont, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va demanar en un acte aquest dissabte a Manresa que "tothom estigui a l'altura" amb l'amnistia per "girar full" a "una dècada perduda". El també cap de l'oposició al Parlament va interpretar l'informe de la Comissió de Venècia com "un aval" a la llei i va defensar que el seu partit "sempre fa cas" a aquest organisme, a diferència d'altres formacions: "Li vam fer cas quan deia que la consulta fake de l'1-O no complia els estàndards i avui que diu que la llei per la reconciliació de Catalunya sí que els compleix".



Si continuem fent una repassada de les darreres reaccions a la llei d'amnistia, l'exconseller de Cultura i dirigent de Junts, Lluís Puig, ha assegurat que "no hi ha alternativa" i ha confiat que "a finals de maig o principis de juny" es veurà "el text publicat al BOE". En una entrevista que s'ha publicat aquest diumenge a La Vanguardia, Puig també ha confessat que "espera" que Junts i el PSOE "siguin capaços de trobar un relat" que serveixi per continuar el tràmit de la llei al Congrés i que passi al Senat.

En última instancia, des de Sumar Jaume Asens ha defensat aquest diumenge que amb el possible nou redactat de la llei que puguin acordar el PSOE i Junts, els encausats per Tsunami Democràtic com "quedaran més blindats encara" que abans. El negociador dels comuns també ha reiterat que l'entesa és "imminent" i ha celebrat l'informe de la Comissió de Venècia, que "situa les coses al seu lloc" i "fa un correctiu a la cúpula judicial espanyola" i al Partit Popular.