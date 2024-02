Els Comuns proposen a Asens ser el seu candidat a les eleccions europees

Les coordinadores nacionals de Catalunya en Comú, Ada Colau, Jéssica Albiach i Candela López li han ofert a Jaume Asens ser el candidat de la formació a les eleccions europees del 9 de juny, segons ha avançat El Periódico. Si l'exdiputat al Congrés accepta, la proposta s'haurà de validar en el procés de primàries que la formació celebrarà properament i comportarà que el dirigent s'integrarà a la llista conjunta amb Sumar. Cal recordar que les europees se celebren sota una única circumscripció estatal. Fins fa uns mesos el referent de l'espai a la UE era Ernest Urtasun, actual ministre de Cultura i eurodiputat de 2014 a 2023.

Fa un parell de setmanes, Asens va anunciar que al desembre havia deixat de militar a Podem, després que la formació morada imposés la prohibició de la doble militància. Si finalment concorre als comicis comunitaris i és escollit eurodiputat, Asens confirmarà la seva marxa enrere en la seva retirada política.

El passat 16 de juny Asens va anunciar que deixava la política activa, però els resultats de les eleccions generals del 23 de juliol van fer-lo tornar al primer pla. Així, es va convertir en el negociador de Sumar amb les formacions independentistes, gràcies a les seves bones connexions tant amb ERC com amb Junts -sobretot amb l'entorn de Carles Puigdemont- i ha estat una persona clau en l'elaboració de la Llei d'amnistia.

Llicenciat tant en Dret com en Filosofia a la Universitat de Barcelona (UB), durant la seva etapa acadèmica Asens va iniciar-se en l'activisme i va conèixer persones com Ada Colau, amb qui dues dècades més tard participaria en la fundació de Guanyem, l'embrió de la futura Barcelona en Comú amb la qual faria el salt a la política institucional el 2015. Després d'un mandat com a tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, el 2019 va convertir-se en diputat al Congrés d'En Comú Podem.