Jaume Asens també deixa Podem, que veu avui com un partit "tancat" i "sectari"

L'exdiputat al Congrés d'En Comú Podem Jaume Asens també ha deixat la formació morada, com havia fet prèviament la líder de l'espai al Parlament, Jéssica Albiach. Asens va abandonar el partit el desembre, després que aquest prohibís la doble militància, però ho ha anunciat aquest dimarts en una entrevista a La 2.

Asens es manté com a membre de Catalunya en Comú i, de fet, és una persona de la màxima confiança de la vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz. La seva trajectòria política arrenca el 2014 com un dels fundadors de Barcelona en Comú, espai en què era un dirigent molt proper a Ada Colau. Tot i ser al mateix temps militant de Podem i els comuns, Asens sempre ha estat molt més vinculat a la segona formació.

El passat 16 de juny Asens va anunciar que deixava la política activa, però els resultats de les eleccions generals del 23 de juliol van fer-lo tornar al primer pla. Així, es va convertir en el negociador de Sumar amb les formacions independentistes, gràcies a les seves bones connexions tant amb ERC com amb Junts -sobretot amb l'entorn de Carles Puigdemont- i ha estat una persona clau en l'elaboració de la Llei d'amnistia.

En l'entrevista d'aquest dimarts, Asens ha lamentat que Podem sigui avui un partit "tancat" i "sectari". "Ho visc amb una espècie de dol, per a mi és com una ruptura dolorosa, suposa desprendre'm d'una part important de la meva vida", ha continuat. "No reconec el Podem que hi ha actualment", ha remarcat abans de dir que el moviment del 15-M està més representat avui a l'espai Sumar.

Les d'Albiach i Asens no són les úniques baixes que ha patit Podem a Catalunya els darrers mesos. Fa un parell de setmanes es va confirmar la sortida dels 13 antics dirigents de la formació que havien estat expedientats per defensar la unitat amb Sumar a les eleccions generals del juliol. No van fer-ho sols, si no que van marxar acompanyats de més d'un centenar de militants i fent una crida a la integració amb els comuns.