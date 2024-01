Els 13 dirigents de Podem expedientats per defensar la unitat amb Sumar deixen el partit

La crisi interna de Podem Catalunya s'agreuja. Els 13 dirigents de la formació morada que fa uns mesos van ser expedientats per defensar la unitat amb Sumar de cara a les eleccions generals del 23 de juliol, han decidit deixar definitivament el partit. Els més coneguts són la diputada al Parlament Yolanda López i Lucas Ferro, antic portaveu de la formació i que va ser diputat a la cambra autonòmica la passada legislatura.

La decisió arriba després que la Comissió de Garanties Estatal de Podem acordés el passat desembre sancionar els ja exmembres amb nou mesos de suspensió de militància i quatre anys sense poder optar a càrrecs públics o orgànics del partit, tal com va confirmar recentment Conchi Abellán, coordinadora de Podem a Catalunya en una entrevista a Públic.

122 militants de Podem s'han donat de baixa

Arran d'aquesta decisió, 122 militants de Podem Catalunya -entre els quals hi ha Jordi Guillén, Ancor Mesa, l'exsecretari de municipalisme de Podem Catalunya Marcos Galante, i Alexandra López- han decidit donar-se de baixa del partit. En un manifest que han fet públic aquest dilluns, i al que Públic ha tingut accés, diuen desvincular-se del partit per considerar aquesta sentència arbitrària i desmesurada.

En el manifesta addueixen que aquesta decisió suposa "una expulsió de facto del capital polític més gran que té l'organització a Catalunya, que inclou diversos regidors i una diputada", en al·lusió a la diputada al Parlament Yolanda López o Lucas Ferro, així com persones que tenen responsabilitats orgàniques, tècniques i públiques, que asseguren que no volen que hi hagi "militants de primera i segona". Cal recordar que Podem va prohibir la doble militància.

"La sanció té com a objectiu d'impedir que hi hagi una candidatura que defensi la unitat amb els comuns"

El manifest ha criticat que la sanció arriba "sis mesos després, a les portes de les primàries de manera totalment intencionada", i ha assegurat que té l'objectiu d'impedir que hi hagi una candidatura que defensi la unitat amb els comuns, i consideren que això és el preludi d'una ruptura definitiva amb els comuns. En aquest sentit, han assenyalat que se senten "orfes" en el procés de primàries.

També veuen amb "absoluta incomprensió i decepció" la ruptura de Podem amb Sumar al Congrés, i titllen de tacticisme el seu vot en contra del decret per a la reforma del subsidi de desocupació de la setmana passada.

Fan una crida a integrar-se a En Comú Podem

Els 122 signants afirmen que, per a ells, "Podem són els companys i companyes sobre el territori", amb els que asseguren que els uneixen llaços fraternals. Per això, han fet una crida a seguir construint un espai d'unitat dins d'En Comú Podem.

Els 13 ja exmembres són l'exportaveu de Podem i exdiputat al parlament, Lucas Ferro; la diputada al Parlament Yolanda López; i els membres de l'executiva i la direcció Marcos Galante, Laura Alzamora, Raquel Vernedas, Sarai Martínez, Loren Rider, Xavier Navarro, Ramon Espejo, Marta Gómez, David Petit, Rosa Trenado i Gerard Bargalló.