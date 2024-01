El desacord entre PSOE i Junts retorna l'amnistia a la Comissió de Justícia

No hi ha hagut acord i l'amnistia torna a la casella anterior. Junts per Catalunya ha votat en contra del text final de la proposició de llei, de manera que l'envia, de nou, a la Comissió de Justícia. Així, les negociacions —una altra vegada, in extremis— entre Junts i el PSOE han fracassat. Junts ha reptat el PSOE a acceptar les seves esmenes i el PSOE s'ha plantat. Els de Carles Puigdemont insisteixen que l'amnistia "no pot deixar ningú enrere" i s'han tancat en banda a donar suport a un text que "es pot corregir" i que té molts "forats negres".

La llei, en qualsevol cas, no ha decaigut. 178 diputats han votat a favor del dictamen de la pròpia Comissió de Justícia, per la qual cosa, tal com especifica l'article 131.2 del Reglament del Congrés dels Diputats, torna a la Comissió, on els diferents partits tindran uns quinze dies per a continuar negociant la proposició de llei. No disposaran d'un mes perquè la llei es va tramitar per la via d'urgència.

Fonts parlamentàries confirmen a Público que, durant aquest període, no es podran plantejar noves esmenes al text de la llei. El que torna a la casella anterior, per tant, és el text que va sortir de la pròpia Comissió de Justícia i que aquest dimarts s'ha aprovat en el ple, de manera que totes les modificacions incloses en el dictamen han quedat incorporades en el text. Sí que es podrà tornar a debatre en Comissió, en canvi, la inclusió de les esmenes que continuen vives, així com altres que es puguin transaccionar.

Amb tot, els juntaires congelen l'amnistia per ampliar-la i confien que els socialistes retiraran la línia vermella que representa per a ells la inclusió dels delictes de terrorisme en la llei d'oblit penal.



Aquesta és la clau. Junts per Catalunya aspira al fet que es retiri qualsevol esment al terrorisme en l'apartat d'exclusions de la llei. El PSOE, per part seva, ha dit per activa i per passiva que no està en els seus plans, encara que ni Esther Peña, portaveu del partit, ni Pilar Alegría, portaveu del Govern espanyol, han tancat la porta amb balda.

"Junts no pot participar a deixar a tot l'independentisme català a la mercè de l'arbitrarietat de la cúpula judicial espanyola", ha asseverat Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. Per tant, ha confirmat en primera persona el que ja havia traslladat la seva formació unes hores abans: si el PSOE no donava suport a les seves esmenes i modifica la llei per retirar els delictes de terrorisme de les Exclusions de l'amnistia, Junts retiraria, de moment, el seu suport.

Amb la qual cosa, no hi ha acord i es continuarà negociant. Tot això davant l'estupor, primer, d'Alberto Núñez Feijóo, que ha acusat el PSOE de "humiliar les seves sigles"; però també d'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, que ha criticat que Junts votés en contra de la llei, que ERC considera "bona en el context en el qual estem".