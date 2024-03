Illa aposta pel "canvi tranquil" i assegura que cal "passar pàgina sense vetos" en les eleccions del 12 de maig

Després de tres dies de molta intensitat, ha acabat aquest diumenge el XV congrés del PSC, celebrat al Palau de Congressos de Catalunya. Enmig de l'huracà polític per l'aprovació de l'amnistia, la fallida negociació pressupostària i l'avançament electoral, Pedro Sánchez s'ha desplaçat fins a Barcelona per revalidar la seva confiança en Salvador Illa de cara a les eleccions del 12 de maig. Tant el president estatal com el primer secretari i candidat del PSC a la presidència de la Generalitat aposten per "reforçar l'autogovern de Catalunya" i per "unir i servir" a la totalitat dels catalans i espanyols.

Illa ha reiterat la seva voluntat de "passar pàgina sense vetos" i de fomentar el "canvi tranquil" per caminar "cap a l'estabilitat" i la "convivència". "Passar pàgina significa unir els catalans, vinguin d'on vinguin, pensin com pensin, parlin la llengua que parlin i visquin on visquin. Aquesta és la tasca del president de la Generalitat: la unitat civil del poble de Catalunya", ha indicat el candidat del PSC, puntualitzant, però, que "unir no és unificar ni tallar a tothom amb el mateix patró". La seva proposta implica deixar enrere la llarga dècada del Procés independentista.

D'altra banda, Sánchez ha assegurat que "inevitablement" el PSC tindrà un "paper protagonista" a partir del 12 de maig a l'hora de marcar el rumb que seguirà Catalunya els pròxims quatre anys. Segons el president del Govern espanyol, l'autogovern d'Illa serà clau per fer front a la "sequera", les llistes d'espera dels hospitals, per estar a l'avantguarda en educació i per "construir serveis públics de qualitat". També ha puntualitzat que des de Madrid li donaran suport per "aconseguir" tots els propòsits i que "Espanya estima Catalunya".

En aquesta mateixa línia, Sánchez ha recordat que el PSC va ser la primera força política fa tres anys ―va sumar els mateixos escons, 33, que ERC, però més vots― i també el passat 28 de maig en les eleccions municipals gràcies a la confiança de la ciutadania, la mateixa base que va impedir "un govern reaccionari" el 23 de juliol de 2023, en les generals.

El líder del PSOE ha fet èmfasi en tots els "avenços en cohesió social i territorial" des que la dreta va perdre el seu lloc a l'executiu espanyol i els socialistes van agafar el timó. "El 2017 es parlava de crisi territorial, s'ha discutit sobre els indults i l'amnistia, però no deixen de ser instruments amb un objectiu clar: el de la convivència i la normalització política. Quan hi ha estabilitat, guanyen els drets i l'economia", ha sentenciat.

Nova executiva, "joc net" i "respecte" a la democràcia

Durant la seva intervenció, Illa ha celebrat la nova executiva aprovada pel 98% dels vots de la militància socialista. Aquest diumenge s'ha reafirmat, entre altres càrrecs, a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, com a portaveu del partit; a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com a adjunt a la primera secretaria; a Miquel Iceta com a president del PSC i a la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, com a viceprimera secretària i número dos de la formació.

El candidat socialista s'ha mostrat "preparat" i "agraït", tant amb Sánchez pel seu "compromís amb l'Espanya plural i diversa", com amb els representants d'ERC, Junts, En Comú Podem, PDeCat i Ciutadans que han assistit al XV congrés. "És un missatge de compromís de joc net i de respecte a les normes de la democràcia", especialment en les pròximes setmanes "de contrast de projectes sobre cap on ha de dirigir-se Catalunya els pròxims quatre anys".