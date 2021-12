Illa assumeix el lideratge del PSC amb una  advertència a la dreta: "No ens dividiran per la llengua, som un sol poble"

El president del Govern espanyol Pedro Sánchez ha clausurat aquest diumenge el congrés extraordinari del PSC amb què els socialistes catalans han entronitzat Salvador Illa com a líder en substitució de Miquel Iceta. Sánchez ha elogiat el paper del PSC i del seu exministre de Sanitat, Salvador Illa, i ha assegurat que "la crisi de la pandèmia ens ha fet més reconeixibles a la socialdemocràcia europea". I sobre la polèmica lingüística a les escoles catalanes Sánchez ha apostat per la "convivència" i Illa ha advertit a la dreta que "no ens dividiran per la llengua".

El PSC ha clausurat un congrés extraordinari molt diferent del darrer celebrat en plena crisi del partit com a conseqüència de les tensions internes pel Procés independentista. L'ambient ha estat d'eufòria col·lectiva entre els assistents al Centre de Convencions Internacional de Barcelona després que el PSC guanyés les darreres eleccions al Parlament, encara que Illa no va poder obtenir la presidència de la Generalitat. La intervenció de Pedro Sánchez i de Salvador Illa per concloure el congrés, convocat sota el lema "Guanyar el Govern", ha estat precedida de l'aprovació de la nova Executiva del partit, amb fortes arrels en el municipalisme socialista, per prop del 95% dels vots . I d'un homenatge a la memòria del socialisme en què s'ha fet un repàs als seus principals dirigents històrics.

Sánchez defensa la convivència a l'escola

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha conclòs el congrés del PSC reivindicant "el compromís públic" i "la socialdemocràcia" en la lluita per la "justícia i la igualtat". Fent referència al nou Govern d'Alemanya i apostant per exportar a tota Europa el model dels socialistes que ha sustentat en les "conviccions ideològiques".

Pel que fa al nou lideratge del PSC, Sánchez ha assegurat que "està en unes extraordinàries mans com les de Salvador Illa". I indirectament s'ha referit al PP admetent "enveja sana" de l'oposició que fa Salvador Illa al Parlament "amb la mà estesa i estenent ponts amb independència del que vota cadascú".



Sánchez ha demandat a la dreta que "no doni suport al Govern però sí al seu país". I li ha exigit que "compleixi amb la Constitució" i desbloquegi la renovació del poder judicial. I així mateix, que "doni un cop de mà amb la pandèmia". "Sempre que els socialistes governem, Espanya està en fallida segons l'oposició" ha assegurat el president del Govern espanyol, i ha desmentit aquesta afirmació reivindicat alguns punts de la seva gestió en l'últim any com el procés de vacunació a 38 milions de persones o que en aquests moments hi hagi vint milions de persones ocupades a l'Estat, o que s'hagin atorgat els primers 10.000 milions en fons europeus "gràcies a l'impuls reformista i transformador" del seu Govern, ha assegurat.

"S'ha de donar resposta a la pandèmia amb un missatge de confiança", ha dit Sánchez afegint que cal confiar en l'estratègia desenvolupada basada en "ciència, prudència i unitat institucional". O el que és el mateix, "vacunació, màscarETA i cogovernança entre institucions". "Espanya s'està recuperant i el proper any encara serà millor" ha augurat, alhora que mantenia que "la crisi de la pandèmia ens ha fet més reconeixibles a la socialdemocràcia europea".

Pel que fa a la polèmica sobre el castellà a l'escola catalana, el secretari general del PSOE ha dit que "governem també per a la convivència, som el partit de l'educació pública". Ha reivindicat la nova Llei educativa aprovada pel seu Govern "amb un nou currículum per a l'era digital i amb nous valors d'igualtat entre homes i dones i de sostenibilitat". A més de la política de beques o la nova Llei de Formació Professional. Però sobre la polèmica de la llengua a l'escola, Sánchez ha manifestat que "els socialistes sempre hem estat on és la major part de la societat catalana i espanyola, amb el sentit comú. Denunciant qualsevol tipus d'assetjaments, vinguin d'on vinguin, i defensant la convivència democràtica, la concòrdia i que la llengua és un vehicle formidable per a l'entesa i la convivència". "Nosaltres no interpretem les diverses identitats com a excloents sinó com a suma", ha afegit. "I Catalunya té la sort de tenir multitud d'identitats que sumen i multipliquen". Per a Sánchez "no es tracta de compartimentar sobiranies petites sinó d'unir-les en un benefici comú".



Tornant a la seva defensa de la socialdemocràcia, Sánchez ha dit que hi ha moltes crisis però només dues maneres de sortir-ne: la neoliberal o la socialdemòcrata. "Abans es plantejava la sortida de la crisi com una gran excusa per retallar drets. Ara estem ampliant drets", ha dit. Posant diversos exemples com la pujada del salari mínim interprofessional. "Som un Govern que lluitarà sense treva contra la pobresa i la desigualtat social", ha conclòs. Finalment, Sánchez ha demanat al PSC la doble militància: "em sento tan del PSC com del PSOE, això ho hem de veure", ha afirmat, per concloure la intervenció reivindicant la presidència de la Generalitat per a Salvador Illa que porti el PSC al Govern.

Salvador Illa: “no ens dividiran per la llengua”

Per la seva banda Salvador Illa, en el seu primer discurs com a primer secretari del PSC ha assegurat que avui comença "el camí per governar Catalunya" dels socialistes catalans. Illa ha reivindicat les arrels del partit: municipalistes, sindicalistes, l'herència de la Barcelona olímpica dels alcaldes socialistes. "Un PSC de conviccions fermes, que no s'arruga, que respecta però es fa respectar i sap anar contra corrent quan cal anar", ha assegurat. Un projecte que Illa ha exemplificat amb una llarga llista de dirigents de tot Catalunya per posar de manifest la força que els socialistes catalans encara mantenen al conjunt del país. "El PSC catalanista que treballa per una Espanya plural, diversa, moderna i federal. Europeista i dels treballadors i dels empresaris, feminista, ecologista..." ha ampliat.

Pel que fa a la polèmica pel tema del castellà a l'escola, ha estat taxatiu reivindicant la immersió lingüística en català. "Tampoc ara fallarem", ha assegurat, advertint el PP i la resta de la dreta que "no ens dividiran per la llengua, no ho aconseguiran. Som un sol poble". I també ha recordat que el PSC s'ha forjat "construint Catalunya des de baix", amb el municipalisme i de dels barris.

Illa ha definit l'última etapa marcada pel Procés independentista com a "deu mals anys de divisió i de reculada, de desprestigi institucional i d'empobriment". I ha assegurat que "el PSC no ha fallat perquè ha estat al costat de la convivència, la fraternitat de Catalunya amb Espanya i Europa i dient la veritat". "Vivim moments decisius i de canvi, el PSC no fallarà a la Catalunya que vol tornar a ser motor d´Espanya i d´Europa" ha conclòs.

Una nova executiva que beu del municipalisme

Per altra banda, respecte a la nova executiva liderada per Salvador Illa, l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat Lluïsa Moret ocuparà la viceprimera secretaria de l'Àrea d'Organització i Acció Electoral, i és qui en portarà el pes. El secretari serà José Luis Jimeno, que fins ara era secretari de coordinació territorial. Jaume Collboni serà el viceprimer secretari de Política Municipal; Acció Política, per Alícia Romero; Igualtat i Acció Social, per Marta Farrés; i Millora de l'Autogovern i Programes, Meritxell Batet.

Les votacions de la nova executiva, proposada per Illa un cop va ser proclamat primer secretari del PSC, s'han fet aquest diumenge a primera hora del matí. 746 delgats hi han votat a favor (95,4%) i 36 han votat en blanc (6,5%).



La nova estructura configurada per Illa, amb més viceprimeres secretaries, busca fer un projecte més col·lectiu, potenciant els lideratges i actuant amb "unitat d'acció i cohesió". Tot plegat, amb la vista posada a les eleccions municipals, el 2023.

El dirigent socialista s'ha envoltat de persones de la seva màxima confiança en una direcció amb 67 persones. Així, la comissió executiva estarà formada per 54 membres – de la qual fonts socialistes destaquen que l'equip és totalment paritari- i els 13 membres nats.



De fet, els perfils són força municipalistes, amb l'alcaldessa de Sant Boi –Moret- al capdavant de l'àrea d'Organització; el primer tinent d'alcaldia de Barcelona –Collboni- a Política Municipal; l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a Igualtat i Acció Social. També Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet a Polítiques de Seguretat.

Joaquín Fernández serà el secretari de Política Municipal; Sònia Guerra, de Polítiques Feministes; i Ferran Pedret, de Millora de l'Autogovern. A la comissió executiva també hi ha l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmón (secretaria d'Acció Institucional); el diputat Raúl Moreno (Polítiques Socials); Javier Villamayor (Debats i Prospectiva) o el secretari d'Estat de Política Territorial, Víctor Francos.



També hi és l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro (secretaria de Grans Ciutats); el diputat al Parlament Pol Gibert (Treball) o Òscar Ordeig (Empresa) o Juli Fernández (Innovació). Francesc Trillas es manté com a secretari d'Economia i Hisenda i Raúl Blanco, com a secretari d'Indústria, Energia i Transició Digital.

Com a membres nats hi ha la ministra de Transports, Raquel Sánchez; els senadors Eva Granados, Montse Mínguez i Víctor Gutiíerrez; el membre a l'executiva del PSOE Manuel García Salgado; el diputat al Congrés José Zaragoza i l'eurodiputat Javi López. L'alcaldable de Lleida Félix Larrosa, i Xavier Amor (FEMP), Eduard Rivas (FMC), Xavier Paz (AMC), Ot García (JSC) i Maria Vergés (Unitat d'Aran). Una de les noves secretaries –per Clara Casares- és per la "Relació amb la Militància".



Com ja s'havia fet públic, Miquel Iceta serà el president del partit -amb un rol més honorífic. Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, passarà de ser la presidenta del partit a vicepresidenta. Marín està investigada pel cas del Consell Esportiu. L'exsenadora Èlia Tortolero serà la portaveu i secretària de comunicació del PSC.