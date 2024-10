Illa col·loca l'expresident de Renfe Isaías Táboas al capdavant de l'obra pública de la Generalitat

El Govern de la Generalitat continua completant la seva estructura i el consell executiu d'aquest dimarts ha tornat a estar marcat per una tongada de nomenaments d'alts càrrecs. En aquesta ocasió un dels més destacats ha estat el d'Isaís Táboas com a president d'Infraestructures.cat, l'empresa dependent del Departament de Territori que s'encarrega de la projecció, construcció i manteniment de l'obra pública de la Generalitat.

Táboas és un autèntic veterà del Partit Socialista i ha ocupat càrrecs públics de responsabilitat a nivell estatal i autonòmic de les darreres dues dècades. President de Renfe durant els primers cinc anys de la presidència de Pedro Sánchez (2018-2023) -va plegar arran de l'enèsim escàndol ferroviari-, des del juny d'enguany exercia de secretari general del Consorci de la Zona Franca.

Dues dècades enrere s'havia estrenat a l'executiu estatal com a director del gabinet del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, que encapçalava José Montilla, aleshores primer secretari del PSC. Dos anys després l'acompanyaria al Govern de la Generalitat, com a secretari general de la Presidència durant el segon tripartit. El 2010 retornaria a Madrid per exercir de secretari d'Estat de Transport fins el 2011, en l'etapa final de la presidència de Zapatero.

El consell executiu també ha servit per nomenar altres membres del sottogoverno de Salvador Illa. Així, s'ha anunciat que Josep Manuel Pomares és el nou director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), després de tenir diversos càrrecs de gestió sanitària a les Illes i a Andalusia.

Laura Freixas és la nova directora general d'Inspecció de Treball i Xavier Fina el nou director general de Promoció Cultural i Biblioteques. Des del 2012, Freixas ha estat la cap de la Inspecció Territorial de Treball de Girona, mentre que Fina és consultor cultural i ha impartit o imparteix docència en diverses universitats catalanes com la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Pompeu Fabra.

Celia Colombo serà la directora general de l'Acció Exterior. Des del 2021, ha exercit com a cap del Servei de Prospectiva i Estratègia a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on s'ha dedicat a l'anàlisi i a la prospectiva per impulsar solucions innovadores per a la Metròpolis Barcelona. Sandra Torras Noguer és la nova directora general de Boscos i Gestió del Medi Ambient i Susana Marín Dios serà la directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat.