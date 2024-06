Illa demanarà més temps a Rull per formar un pacte progressista i sotmetre's a la investidura

El primer secretari del PSC i candidat a la presidència del Govern, Salvador Illa, va afirmar aquest dilluns a la nit que no concorrerà al primer intent d'investidura si es convoca per a la setmana vinent al Parlament de Catalunya perquè li cal més temps per formar un pacte progressista. "Diré al president del Parlament que aniré a la investidura, però que necessito més temps per poder formar una majoria progressista, l'única que pot fer-la viable", va dir el líder socialista entrevistat a la Cadena SER.

Diré al president del Parlament que aniré a la investidura, però que necessito més temps per poder formar una majoria progressista, integrada per @socialistes_cat, ERC i Comuns. Aquesta majoria de 68 diputats i diputades és l'única que pot fer viable la investidura. pic.twitter.com/n7WJ6w1SVo — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) June 17, 2024

Justament aquest dimarts el president del Parlament, Josep Rull, comença la ronda de contactes per a la investidura d'un president de la Generalitat. Els primers en passar pel seu despatx seran els comuns, mentre que els darrers seran els representants d'ERC, ja dimecres.

Un cop hagi escoltat totes les formacions Rull anunciarà si convoca un ple d'investidura, si bé ara mateix l'escenari més probable és que arribi a la conclusió que no hi ha cap candidat amb prou suport per ser investit. Això comportaria la convocatòria d'un acte equivalent al ple d'investidura, de manera que igualment s'activaria el compte enrere de dos mesos per escollir un president i evitar la repetició automàtica d'eleccions.

Illa va reiterar que amb ERC i Comuns suma una majoria absoluta de 68 diputats, xifra a la qual no arriben les combinacions independentistes que podria intentar el seu rival a la presidència, Carles Puigdemont.

El líder socialista va analitzar els resultats del 12-M i ha considerat que hi ha tres majories aritmètiques possibles, una amb PSC i Junts, que al seu parer "no és viable" perquè els de Puigdemont "ja han dit que volen repetir eleccions"; una altra amb PP i Vox, però Illa ha recordat que es va comprometre a "no fer res amb la ultradreta", i una altra amb ERC i Comuns que és "l'única políticament viable". Illa va subratllar que aquesta última "necessita el lideratge del PSC".