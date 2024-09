Illa vol desbloquejar l'ampliació de l'aeroport del Prat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha revelat en una entrevista a TV3 la voluntat del seu Govern de desbloquejar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Illa ha anunciat que reactivarà aquest dimarts la mesa tècnica pactada entre els governs català i espanyol per abordar una "situació que és crucial per la connectivitat i per l'economia catalana". "No ho podem tenir més adormit i ho hem d'abordar directament", ha defensat. Cal recordar que un dels seus socis prioritaris, els Comuns, han liderat l'oposició a l'ampliació d'aquesta infraestructura.

Segons ha explicat, es donarà un termini d'uns tres o quatre mesos perquè la comissió conclogui quina és la manera des del punt de vista tècnic perquè l'aeroport aculli vols intercontinentals. Tot i no voler entrar en propostes concretes, Illa ha garantit que actuarà amb "criteris de màxim rigor mediambiental". L''ampliació porta aturada des del 2021, quan el Govern espanyol va retirar la inversió prevista de 1.700 milions.

El cap de l'Executiu català, que ha reiterat que el seu mandat intentarà impulsar una "tercera transformació de Catalunya" -que passa, ha dit, per la millora dels serveis públics-, ha demanat als grups parlamentaris que col·laborin en la negociació de la millora del finançament de l'autonomia, que probablement comportarà una remodelació de la Llei orgànica del finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca).

Pel que fa al macroprojecte del Hard Rock, Illa ha dit que es revertirà el benefici fiscal que s'havia acordat amb els Comuns: "Aquest projecte no tindrà un benefici fiscal, sinó que tindrà les mateixes condicions fiscals que altres projectes amb les mateixes característiques".



Dotar de més recursos l'Agència Tributària de Catalunya

Illa ha admès que el pacte amb ERC per millorar les finances catalanes ha generat molt "soroll" -avui mateix la presidenta de la Comunitat de Madrid ha definit l'acord com un nou "cop"- però també ha dit que no l'ha "sorprès", i ha demanat que hi hagi un debat "serè, assenyat i reposat". També ha dit que a ell a la confrontació no l'hi "trobaran".

El pacte acordat amb ERC per a la millora del finançament inclou que Catalunya recapti tots els impostos a través de l'Agència Tributària pròpia, i preguntat sobre si els pressupostos per a l'any vinent que s'han de començar a negociar al Parlament inclouran més diners per a aquest ens, Illa no ho ha descartat: "Tot allò que doni compliment als acords d'investidura, és la meva voluntat que es faci".