Independentistes i federalistes admeten que la taula de diàleg trigarà en arribar

La importància social del referèndum i la denúncia de la repressió política i judicial durant -i després- de la seva celebració han estat algun dels punts en comú entre els representants polítics que han participat al debat organitzat per Público "Diálogo sobre Catalunya". Moderats per la periodista i directora corporativa de Público, Ana Pardo de Vera, diputats de diverses formacions polítiques han debatut sobre possibles solucions al conflicte català amb l'Estat espanyol. Ara bé, en el que han coindicit, d'una manera o d'una altra, ha estat en que la taula de diàleg, que en principi hauria de tenir lloc al setembre, trigarà en arribar.



Mentre que la portaveu de la CUP al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, i la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, han posat en dubte l’efectivitat del diàleg amb l’Estat, el primer secretari del PSC, Ferran Pedret, el diputat d’ERC, Joan Tardà, i el diputat d’Unidas Podemos, Jaume Asens, l’han defensat, cadascun amb els seus matisos.

El referèndum: un punt d'inflexió

Tot i les desavinences clares sobre la validesa del referèndum de l'1 d'octubre, entre els cinc participants del debat hi hagut consens: va ser un punt d'inflexió per a l'independentisme i la història política de l'Estat espanyol. Borràs ha insisit en la validesa política de la votació massiva, mentre que Pedret, Asens i Tardà n'han reivindicat sobretot el seu valor històric i social. "Passarà a la història com un fet molt singular en la història del drets socials i com a exemple d'autoorganització popular. Tinc la impressió que amb el pas del temps adquirirà major rellevància ", ha asseverat Tardà. Per la seva part, Asens ha qualificat l'1-O com "un empoderament social que va assentar les bases d’una cosa molt gran", però que es va tancar malament amb el 27 d’octubre. Per al diputat hi ha hagut tres etapes: l'Estatut, el Procés, i ara aposta per recuperar "els consensos interns de país" i considera que "un punt de referència clau serà la taula de diàleg".



Behí: "La taula de diàleg no està posant propostes polítiques concretes"

D'altra banda, Mireia Vehí ha remarcat que, més que quedar-se en el passat, cal mirar el futur i preguntar-se què s'ha fet malament per així avançar. Tot i això, ha posat en dubte l'eficàcia de la taula de diàleg, ja que considera que l'actual Govern espanyol -format per PSOE i Unidas Podemos- no mostra predispoció per arribar a pactes amb l'independentisme i acordar un referèndum. "La taula de diàleg no està posant propostes polítiques concretes", ha denunciat.



Hi ha límits a la taula de diàleg?

Asens: "És evident que el conflicte no es resoldrà en una o dues reunions: és un conflicte que ve de lluny i va per llarg"

Davant d'aquesta acusació, i sempre amb un to moderat i amb voluntat de diàleg, característica que costa veure en altres debats sobre independentisme a nivell estatal, Asens ha respost. "No crec que la taula de diàleg sigui cap fake tenint en compte la baralla que va haver entre JxCat i ERC per veure qui la liderava", ha etzibat. "És evident que el conflicte no es resoldrà en una o dues reunions: és un conflicte que ve de lluny i va per llarg", ha reconegut. A més, Asens ha demanat que s'han de "flexibilitzar les posicions", i ha apuntat que a la taula de diàleg "no hi ha línies vermelles ni tabús".

Amb un to una mica més contundent, Pedret ha matisat que des dels socialistes no tenen "una idea de diàleg amb un sector de l'independentisme on només es pot parlar a través dels objectius màxims". "Maximalisme és atendre el que demana la ciutadania?", ha etzibat Borràs, qui ha recordat que el 80% de la ciutadania reclama un referèndum pactat.

La CUP vol més presència de Podemos a la taula de diàleg

Seguint el fil, Vehí ha assegurat que des de l'independentisme sempre s'ha buscat el diàleg, però que sempre han faltat "uns temps, unes formes, uns objectius, alguna mena de mediador". A més, ha considerat que a la taula de diàleg hi ha "moltes menys representants" d'Unidas Podemos que des de la CUP desitjarien, i "poca capacitat de pactar". Davant de l'afirmació de Pedret, qui ha assegurat que "el més important és seure a parlar i intentar desescalar el conflicte polític que també existeix a la societat catalana", Behí ha fet un punt i a part. "No és Irlanda del Nord, això no és dret internacional de conflictes armats. Aquí la gent de forma organitzada i pacífica reclama un referèndum, dret a l'autodeterminació i amnistia".



Per la seva part, Asens ha assegurat que a Unidas Podemos també els hi agradaria tenir més representació a la taula de diàleg, però ha assenyalat que la correlació de forces actual no permet aquest augment de participació. A més, ha contestat a Behí dient que la solució al conflicte entre l'Estat i Catalunya no és tan fàcil. "És un problema de segles. És molt fàcil en el pla teòric, però quan les hipotesis es posen en funcionament a vegades poden tenir efectes contraris", ha reflexionat. Més endavant, el diputat de la formació morada ha assegurat que, "fins que no arribi l'escenari utòpic que és l'amnistia", la taula de diàleg és el primer pas per aconseguir la llibertat dels presos polítics i la desjudicialització de la política. Tot i així, ha reconegut, referint-se a alts estaments del poder judicial, que hi ha persones que prefereixen avivar el foc del conflicte. "Sí que hi ha gent que com millor, pitjor", ha lamentat.



La necessitat de superar el 50%

Una de les idees que més ha reforçat Tardà en les seves intervencions ha estat la necessitat de trobar una solució que inclogui a les dues meitats dels catalans: els que són independentistes o sobiranistes i l'altra meitat no ho són. "Cal que hi hagi un acord i s'han de veure integrades les seves aspiracions en la fórmula a través d'un referèndum. Cal metabolitzar una solució democràtica, cívica i pacífica", ha assegurat.

Borràs: "Quan arriben les elecccions el federalisme apareix i després desapareix", ha conclòs.

Asens ha assegurat que, si no s'han arribat a acords abans, ha estat també per "la falta de valentia històrica del PSOE", tot i que ha exclòs al PSC d'aquesta afirmació. "El més important en política és avançar", ha reforçat. Borràs, que ha ironitzat davant de la bona sintonia entre les tres formacions que podrien formar un tripartit a Catalunya en les eleccions vinents, ha rebutjat la proposta de Pedret d'apostar pel federalisme, i ha considerat que el federalisme és una proposta oportunista que apareix sempre que s'apropen uns nous comicis. "Quan arriben les elecccions el federalisme apareix i després desapareix", ha conclòs.