La inflació a Catalunya es manté en el 3,6% al juny per la frenada del preu dels aliments

L'Índex de Preus de Consum (IPC) s'ha mantingut en el 3,6% al juny a Catalunya, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la mateixa variació interanual que es va registrar el mes passat i, d'aquesta manera, situa l'indicador dues dècimes per sobre de la mitjana de l'Estat. Aquest comportament s'explica, principalment, per l'abaratiment del aliments, sobretot l'oli.

Durant el juny, la inflació interanual dels aliments s'ha mantingut en el 3,8% a Catalunya. En aquest cas la xifra es troba per sota de la mitjana estatal, que va ser del 4,2%, dues dècimes menys que al maig.

Per productes, a Catalunya respecte del 2023 continua ressaltant l'encariment de l'oli, tot i que ho fa a un ritme significativament més baix respecte del mes passat (aleshores l'encariment era del 48,2%) per la baixada de l'IVA aprovada pel Govern espanyol. Amb variacions menys pronunciades també destaca la fruita fresca i la carn ovina. En canvi, ha continuat baixant el preu de la llet, els cereals i derivats i els llegums i hortalisses fresques.

Els restaurants i hotels, més cars que l'any passat

En canvi, l'estiu ha arrencat amb un encariment dels preus vinculats al turisme. En comparació amb l'any passat, els restaurants i hotels s'han encarit un 4,7% i els de l'oci i la cultura un 3,3%. Anant més al detall, els paquets turístics s'han situat un 10% més cars que fa un any i un 12,5% més cars que el mes passat. Pel que fa als carburants, s'han situat un 1,5% més cars que fa un any, però un 2,3% més barats que al maig.

A Catalunya, també ressalta que l'IPC subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha repuntat fins al 3,3%, dues dècimes més que al maig, i encadena dos mesos a l'alça. En canvi, a l'Estat aquest indicador s'ha mantingut en el 3%.

Durant el juny l'IPC ha registrat taxes interanuals positives a totes les comunitats autònomes. A banda de Catalunya (3,6%), entre les que tenen les xifres més elevades també hi ha Galícia (3,7%) i les Balears (3,6%). A l'extrem contrari es van situar les Canàries, Cantàbria i Melilla, totes amb un 3,1%.