La inflació creix per segon mes consecutiu a Catalunya i tanca el febrer al 5,6%

Per segon mes consecutiu, la inflació puja a Catalunya. Segons les dades que ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'IPC va tancar el febrer al 5,6%, tres dècimes més que al gener. Al desembre s'havia situat en el 5,2%, en el que era el nivell més baix des de l'octubre del 2021, quan l'espiral de preus realment s'havia començat a desbocar.

El que explica l'actual repunt de preus -que acumulen ja gairebé un any i mig per damunt del 5% i, per tant, a un nivell elevadíssim- és l'encariment dels aliments, que en el darrer any a Catalunya és del 14,5%. És 1,3 punts més que al gener i suposa el nivell més elevat en el que portem de segle.

A nivell estatal també hi ha hagut un repunt de l'IPC, que s'eleva al 6%, una dècima més que al gener. En qualsevol cas, les dades constaten que s'ha estroncat l'evolució a la baixa de la inflació, que abans del gener havia anat reduint-se durant cinc mesos des del pic del 10,3% del juliol. De fet, la xifra d'aquest mes significa que Catalunya té el segon febrer amb una major inflació del segle XXI, només per darrere de l'any passat, quan l'IPC estava al 7,4%.

La inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha pujat fins al 7,1% a Catalunya, tres dècimes més que al gener. D'aquesta manera, s'ha situat, de nou, com el valor més alt de la sèrie històrica, que es remunta al 2002. En la mateixa línia, al conjunt de l'Estat la inflació subjacent ha augmentat una dècima, fins al 7,1%, la xifra més alta des del desembre del 1986.