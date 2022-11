La inflació es modera mig punt a l'Estat el novembre i se situa en el 6,8%

La inflació a l'Estat es va moderar al novembre fins al 6,8%, mig punt menys que la registrada a l'octubre (7,3%), a causa de la baixada dels preus dels carburants i l'electricitat. Es tracta de la xifra més baixa des del gener del 2022, quan just abans de declarar-se la guerra a Ucraïna, l'IPC es va situar al 6,1%. La dada catalana es coneixerà a mitjans de desembre, quan aparegui la taxa definitiva del novembre. A l'octubre, però, ja era del 6,8%, mig punt per sota de la mitjana estatal.

Segons l'indicador avançat de l'índex de preus de consum (IPC) publicat aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la taxa d'inflació fa quatre mesos que és consecutiu a la baixa, des del màxim del 10,8% assolit al juliol. A banda dels carburants i l'electricitat, també influeix en la moderació de la inflació el fet que els preus de vestit i calçat, per la nova temporada d'hivern, han pujat menys el novembre d'aquest any del que ho van fer el mateix mes del 2021.

La inflació subjacent

L'INE incorpora a l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent, la qual no inclou ni aliments frescos ni energia. Al novembre va pujar lleument -una dècima- i es va situar al 6,3%. El repunt d'aquest indicador es produeix després d'haver estat dos mesos consecutius al 6,2%.

El penúltim mes del 2022, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA), l'indicador que proporciona una mesura comuna de la inflació que permet fer comparacions entre els països de la Unió Europea, va situar la taxa interanual en el 6,6% , set dècimes per sota de la registrada el mes anterior. Per part seva, la variació mensual estimada de l'IPCA ha estat del -0,5%.

Les pensions i l'IMV pujaran al voltant d'un 8,5% el 2023

Amb aquesta dada de l'IPC, ja és possible anticipar quant es revaloritzaran les pensions contributives així com l'Ingrés Mínim Vital (IMV) el 2023 fent la mitjana dels 12 mesos anteriors, en aquest cas desembre 2021-novembre de 2022. El càlcul obtingut, segons l'agència Europa Press és, arrodonint, el 8,5%.



Per part seva, les pensions no contributives mantindran per al proper exercici la pujada del 15% que se'ls va aplicar el mes de juliol passat en virtut d'una esmena pactada pel Govern espanyol amb Bildu en el marc de la negociació pressupostària.