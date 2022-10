Instagram investiga la caiguda que ha provocat la suspensió i bloqueig de comptes

Molts usuaris d'Instagram han experimentat problemes per accedir als seus comptes a la xarxa social aquest dilluns a la tarda. Mentre que alguns han vist els seus comptes bloquejats, impossibilitant entrar a l'aplicació tot i posar les credencials correctes, d'altres han rebut aquest missatge: suspenem el seu compte el 31 d'octubre de 2022.

A l'advertència d'Instagram s'indica que l'usuari té 30 dies per oposar-se a la decisió, i que el compte s'ha suspès per "infringir les normes comunitàries". A més, s'hi inclou un altre avís: "Si no podem confirmar el teu compte, s'inhabilitarà permanentment".

Sorpresos per la situació, molts usuaris han acudit a Twitter per informar-se sobre els fets. L'etiqueta #Instagramdown ja és trending topic, així com les paraules Instagram i Insta, i milers de persones estan compartint així els fets. La xarxa social Instagram té més de 1.500 milions d'usuaris actius.

La xarxa social de l'empresa nord-americana Meta (abans Facebook) ha anunciat a través de Twitter que està investigant la situació. "Som conscients que alguns de vosaltres teniu problemes per accedir al vostre compte d'Instagram. Ho estem investigant i demanem disculpes per les molèsties", ha apuntat l'equip d'Instagram.

L'incident es produeix uns dies després que WhatsApp, la xarxa de missatgeria també pertanyent a Meta, caigués durant diverses hores el dia 25 d'octubre passat.