La situació d'interinitat d'organismes tan importants com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la Sindicatura de Greuges, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CCMA) o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades s'acaba. A l'espera que el Parlament doni el vistiplau a la idoneïtat dels candidats -ara mateix un simple tràmit-, el PSC, ERC i Junts han acordat els noms que encapçalaran aquests organismes, a l'espera que ben aviat es tanquin el que integraran altres organismes també pendents de renovació, com la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries o la Comissió de Garantia del Dret d'Acció a la Informació Pública.



La renovació arriba amb un retard que, en alguns casos, supera amb escreix els sis anys, un fet que s'explica per la incapacitat dels grups d'assolir acords amplis en les darreres legislatura. I és que els membres d'aquests organismes designats pel Parlament necessiten el vot favorable de tres cinquenes parts dels diputats -81 de 135-, una xifra que s'eleva als dos terços -90 de 135- en algun cas, com ara a la CCMA. Per això, l'acord entre PSC, ERC i Junts garanteix que la renovació ara sí que tirarà endavant, ja que entre les tres formacions sumen 98 diputats. En l'anterior legislatura, amb Cs com a primera força de la cambra, l'entesa era més complicada. Repassem els noms acordats.

CCMA

L'òrgan de govern de TV3 i Catalunya Ràdio tenia tots els seus membres amb el mandat caducat des de feia un mínim de més de tres anys i mig -i un màxim de més de sis anys i mig- i, de fet, des del juny del 2018 ni tan sol té formalment un president, ja que el càrrec més elevat és el de Núria Llorach, que ha exercit de "vicepresidenta amb funcions de presidenta". Ara PSC, Junts i ERC proposen Rosa Romà com a presidenta de l'ens. Tot i que va treballar a l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona durant l'alcaldia de Xavier Trias, se situa en l'òrbita d'ERC. Ha passat pel Departament de Salut i actualment també és la degana del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya.



La vicepresidència recaurà en Àngels Ponsa, consellera de Cultura entre setembre de 2020 i maig d'enguany i prèviament diputada al Parlament de CDC i tinent d'alcaldia a Sant Cugat del Vallès. La resta de membres proposats són Lluís Garriga, Gemma Ribas, Carme Figueras, Lluís Noguera i Pep Riera. Garriga, Ribas i Figueras ho són a proposta del PSC. El primer ha estat conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i ja va ser conseller de la CCMA entre 1996 i 1999. Ribas va ser la directora de comunicació del Govern durant la presidència de José Montilla i ara exerceix com a cap de comunicació del Barcelona Supercomputing Center, mentre que Figueras exerceix actualment com a consellera del CAC -amb el mandat caducat-, durant uns mesos de 2006 va ser consellera de Benestar i Família de la Generalitat i també ha estat diputada al Parlament i al Congrés pel PSC.



Lluís Noguera -proposta d'ERC-, va ser secretari general del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació durant el segon tripartit i actualment és el director del CaixaForum. Finalment, Riera és diputat de JxCat des del passat mandat i considerat molt proper a Carles Puigdemont. És periodista i va dirigir durant anys El 9 Esportiu.

Sindicatura de Greuges

El nom escollit per rellevar Rafael Ribó és el d'Esther Giménez-Salinas. Professora universitària de dret penal, va ser vocal del Consell General del Poder Judicial entre 1996 i 2001, va passar pel Departament de Justícia de la Generalitat durant més d'una dècada i entre 2002 i 2012 va ser la rectora de la Universitat Ramon Llull. Té 72 anys. Ribó, que en té 76, acumula 17 anys com a Síndic, d'on hauria d'haver estat rellevat l'1 de març de 2019.

CAC

Els tres partits també han acordat que Xevi Xirgo sigui el nou president del Consell de l'Audiovisual, rellevant Roger Loppacher, que l'ocupava des del 2012 -els últims tres anys i mig amb el mandat caducat-. Xirgo és el director d'El Punt Avui. La resta de membres seran Rosa Maria Molló, periodista vinculada les tres últimes dècades a RTVE, on actualment hi dirigeix la comunicació corporativa; Miquel Miralles, president de l'Associació Catalana de Ràdio i director de comunicació del Grup TeleTaxi; Laura Pinyol, periodista que va ser cap de premsa de Carod-Rovira en la seva etapa com a vicepresident de la Generalitat (2006-2010) i que actualment és la cap de comunicació del grup cooperatiu Clade; i Enric Casas, militant del PSC, cap de gabinet de l'Ajuntament de Viladecans i durant més de dues dècades lligat a la comunicació corporativa a l'Ajuntament de Barcelona.



El darrer càrrec confirmat és el de l'exconsellera Meritxell Borràs com a directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Diputada al Parlament durant 18 anys entre 1995 i 2015, aquell darrer any va convertir-se en consellera de Governació, càrrec que ostentaria fins que el 27 d'octubre del 2017 va ser cessada per l'aplicació del 155. Empresonada inicialment durant 34 dies en la causa contra el Procés, finalment va ser condemnada pel Tribunal Suprem a un any i vuit mesos d'inhabilitació per desobediència.