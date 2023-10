'Interacció 2023', les jornades per donar veu a la cultura dels joves

Les jornades Interacció 2023. Cultura amb veu jove reuniran aquest octubre una trentena d'experiències culturals protagonitzades i adreçades als joves. I és que la cultura creada per i per al públic jove serà és el tema central d'aquesta proposta del Centre d'Estudis i Recursos Culturals i l'Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. Enguany se celebra del dilluns 9 al dimecres 11 a la Sala Teatre del CCCB i al Pati Manning.

Les jornades Interacció posaran en contacte joves de diversos col·lectius i iniciatives, amb els agents culturals públics als quals s'adreça s'adreça la iniviativa. L'objectiu final és desmuntar el clixé que la gent jove no té interès per la cultura, segons detallen els responsables en una nota de premsa.

Així, el programa aborda els aspectes vinculats a l'oferta cultural per al públic jove. Ho fa a través de ponències, taules rodones, presentacions de projectes, diversos formats com el pòdcast, les ponències performàtiques, monòlegs, discjòqueis o un Quiz cultural.

Interacció 2023 tractarà sobre qüestions com la mercantilització del concepte de joventut, la idea de cultura en concret que interessa als joves, el tractament que les pràctiques culturals dispensen a aquest públic o com atraure el jovent a les programacions culturals, segons detalla l'organització. També per quins canals comunicar els continguts, les estratègies de youngwashing de les institucions, el relleu generacional en l'associacionisme cultural o com introduir la cultura en les aules de manera eficaç, entre altres temes.

Activitats addicionals

Tot i que el gruix del programa es desenvolupa a la Sala Teatre del CCCB, el Pati Manning del CERC serà l'escenari de les activitats extres que les jornades ofereixen als assistents. Les jornades es clouen divendres al migdia amb un dinar amb paella performàtica a càrrec de l'artista Marc Sempere.

Els continguts aportats en cada sessió es podran seguir amb una relatoria visual en directe a càrrec de la il·lustradora Clara Tanit i a través d'una instal·lació interactiva al vestíbul del CCCB. Posteriorment es podran recuperar a YouTube.

Les Jornades Interacció

Des de la seva primera edició l'any 1984, les Jornades Interacció del CERC s'han "consolidat" com el punt de trobada entre els responsables i professionals de la cultura, "essent un referent de debat i aportació d'idees en aquest àmbit", remarca l'organització. "Com a espai de trobada, Interacció ha sabut agrupar polítics, gestors, creadors, pensadors i investigadors tant del sector públic com del privat i associatiu", reivindiquen.