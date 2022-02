Interior deixarà de multar sota la llei Mordassa

El Departament d'Interior deixarà d'aplicar la llei mordassa emparant-se en sentències europees i del Tribunal Constitucional (TC). El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat a Catalunya Ràdio que d'aquesta manera es deixarà de multar aquelles persones que es manifesten "pacíficament", així com a periodistes o fotoperiodistes.

La instrucció dependrà d'Interior

Elena ha defensat que s'han estudiat les opcions jurídicament i que, aplicant aquests criteris, el que es farà és "ponderar" els drets, com el de llibertat d'expressió o de manifestació. Per a Elena "no té sentit" que algú rebi una sanció per mobilitzar-se "pacíficament". Els agents continuaran aixecant acta si hi ha incidents però la instrucció dependrà d'Interior.

D'aquesta manera, se separà orgànicament el procés de denúncia del d'instrucció dels expedients, per tal que tinguin una dependència orgànica diferenciada. En concret, la instrucció dels expedients passarà a dependre de la Direcció General d'Administració de la Seguretat.



La presència de Borràs a la Meridiana, un "error"

Aquest dissabte, centenars de persones van tallar l'avinguda Meridiana de Barcelona en el primer dia en què Interior no autoritzava la concentració que porta més de dos anys fent-se diàriament. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, també hi era. Això, per Elena, es tracta d'un "error". En declaracions a la mateixa entrevista, ha expressat la seva "sorpresa" i ha reconegut que el va "contrariar bastant".

Elena considera que la seva participació té una dimensió personal per la "crisi" al Parlament després de la pèrdua de l'escó del diputat de la CUP Pau Juvillà. Tot i això, ha insistit que és precisament la presidenta d'aquesta institució i per això veu un error que participés d'una mobilització el dia que el Govern havia decidit "el contrari". Elena ha dit que parlarà amb ella, al temps que ha defensat que la decisió es pren davant de problemes d'ordre públic.