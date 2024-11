La Intersindical començarà a finançar una caixa de resistència per ajudar a exercir el dret de vaga

La Intersindical començarà a finançar una caixa de resistència a principis de l'any vinent, a partir de l'1 de gener de 2025. L'objectiu d'aquesta eina és que els treballadors puguin exercir el dret de vaga sense estar condicionats per la pèrdua d'ingressos. Ho van anunciar aquest cap de setmana en la cloenda de la III Trobada de Representants els dos màxims dirigents de l'organització, Sergi Perelló i Núria Ferrandís, secretaris generals.

Segons detallen en una nota, una caixa de resistència és un instrument per tal de donar cobertura econòmica a aquells treballadors que es trobin immersos en un procés de conflicte laboral i "afrontar amb millors garanties en el cas d'arribar a un procés de vaga degut a la intransigència de la patronal". Perelló i Ferrandís també van explicar que la caixa de resistència serà finançada amb una part de les quotes de totes les persones afiliades, aprofitant per fer una crida a l'afiliació.

Es tracta d'una aposta "en contraposició al sindicalisme d'acompanyament i en defensa d'un model sindical transformador i de victòria de drets", ja que no són habituals en els sindicats més majoritaris com CCOO o UGT, apunten en una nota. "Feia temps que La Intersindical preparava la logística tècnica i legal per tal de poder activar aquesta eina poc coneguda a Catalunya", asseguren.

Els models basc i gallec

La Intersindical s'emmiralla en el model del sindicat basc ELA i gallec de la CIG, qui fa anys que ofereixen aquesta cobertura a totes les persones afiliades del sindicat. El primer actualment cobreix amb 64 euros la jornada de vaga de l'afiliat, i en diversos anys, més de 13.000 persones s'han pogut beneficar d'aquesta eina. "Ha permès mantenir un model sindical basat en la confrontació, la vaga i la conquesta constant de drets", apunten.

El secretari general d'ELA, Mitxel Lakuntza, celebrava a Twitter la notícia de la implementació de la caixa de resistència de La Intersindical, i va participar en la III Trobada de Representants juntament amb Paulo Carril, secretari general de la CIG de Galícia. Tots dos sindicats han estat a Catalunya els darrers dies per anunciar l'aliança estratègica que tenen amb el sindicat català.