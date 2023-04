Inversió rècord de la Generalitat en Drets Socials a Catalunya

Les polítiques socials són una prioritat per al Govern. Per aquest motiu, la Generalitat prepara la inversió més important feta mai a Catalunya destinada a millorar la vida de les persones. Des d’ara i fins al 2026, el Departament de Drets Socials destinarà 400 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation a projectes d’ajuda als col·lectius més vulnerables, per reforçar, transformar i impulsar el conjunt dels serveis socials. Bona part dels ajuts, que es resoldran a principis de maig, serveixen també per tirar endavant projectes propis del Govern i també per impulsar iniciatives d’entitats socials a través de subvencions.



Es tracta de contribuir a millorar la protecció social al país i a avançar cap a un model que garanteixi les necessitats bàsiques dels ciutadans. Un model centrat en el dret a la vida independent, que fomenta les capacitats pròpies, i que sobretot vetlla per la igualtat d’oportunitats.



Un ampli ventall de ciutadans beneficiaris

Els fons Next Generation assignats a Drets Socials es destinaran a un ampli ventall de ciutadans, com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, sense llar, o que pateixen un problema de salut mental, així com a infants i joves. L’objectiu és millorar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables i que ningú quedi enrere a Catalunya.

Més de 300 iniciatives socials arreu de Catalunya

Els projectes que veuran la llum en els pròxims tres anys s’emmarquen en sis línies d’actuació:

- La construcció i remodelació d’equipaments, amb nous centres per a gent gran, persones amb discapacitat, infants i joves, amb l’ampliació de places per a tots ells

- La integració de l’atenció social i sanitària

- La millora de l’eficiència energètica amb la instal·lació d’energia fotovoltaica en equipaments ja existents

- La tecnologia per transformar els serveis socials, que ajudaran a agilitzar i fer més senzills els tràmits administratius per als usuaris i també per als professionals socials.

- La innovació social

- La millora de l’accessibilitat a tots els equipaments de Catalunya



En total, més de 300 iniciatives socials d’arreu de Catalunya rebran fons Next Generation EU per desenvolupar els seus projectes d’ajuda als col·lectius més vulnerables. A Barcelona, per exemple, hi ha prevista una nova residència assistida de gent gran al carrer Benavent de les Corts, on es crearan entorns similars als d’un domicili particular; i l’ampliació de la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Can Serra, a l’Hospitalet de Llobregat, per adaptar-la al model d’atenció centrat en la persona, amb unitats de convivència que fomentaran l’autonomia personal.



A Girona s’instal·laran sistemes d’energia fotovoltaica a les residències geriàtriques Creu de Palau i Puig d’en Roca, totes dues a la ciutat de Girona, i es reformarà la residència de gent gran Els Arcs, a Figueres.



A la població de Tarragona ja està en marxa la transformació de l’Antiga Ciutat de Repòs de Tarragona en un alberg juvenil per promoure el benestar emocional de nens, adolescents i joves; mentre que Tortosa acollirà una de les 13 unitats integrades d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual, conegudes com a "Barnahus", que hi haurà arreu de Catalunya.

També a la demarcació de Lleida, a la capital del Segrià i a la Seu d’Urgell, es posaran en marxa altres dues unitats més de Barnahus. A Lleida, a més, es reformarà la residència Empresseguera, per a persones amb discapacitat psíquica amb trastorns de conducta.



El Departament de Drets Socials engegarà igualment projectes transversals per a tot el territori, com ara iniciatives de transformació digital de la conselleria i revisió dels models d’atenció a la ciutadania; actualitzar programes com el Connecta’t al voluntariat, el Carnet Jove o la Xarxa Òmnia, així com d’altres per reduir la bretxa digital o l’exclusió social i enfortir les relacions comunitàries.



Els 400 milions d’euros provinents dels fons Next Generation EU s’afegeixen al pressupost del Govern destinat a Drets Socials, que enguany supera els 3.500 milions d’euros. D’aquests, més de 2.000 milions es destinaran a abordar el repte de la vida independent.



Fons Next Generation

Els primers casos de coronavirus es notificaven a finals del 2019, i l’11 de març del 2020 la Covid-19 era declarada per l’OMS com una pandèmia global. Més enllà del fort impacte en la salut, les conseqüències de la crisi sanitària s’estenien a tots els àmbits, especialment el social i econòmic. Per alleugerir-ne els efectes, la Unió Europea aprovava el juliol del 2020 el programa Next Generation EU dotat amb 750.000 milions d’euros per construir l’Europa del futur, més innovadora, més ecològica i més democràtica.