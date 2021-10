Investiguen un agent dels Mossos per la detenció il·legal d'un activista durant un desnonament

L'Audiència de Barcelona ha ordenat al jutjat que investigui un antiavalot dels Mossos d'Esquadra per detenció il·legal d'un activista del moviment per l'habitatge. Els fets es remunten al 16 de desembre del 2019, quan durant el desnonament d'un local ubicat al carrer Roger de Flor de Barcelona un agent de la Brigada Mòbil (BRIMO) va detenir un noi com autor d'un possible delicte d'atemptat per suposadament haver-li donat un cop a la visera del casc.

L'agent va acusar l'activista d'haver-li donat un cop a la visera del casc

El detingut es va querellar contra l'agent per detenció il·legal, falsedat en document públic i delicte contra la integritat moral. El jutjat va descartar que l'agent cometés un delicte de detenció il·legal però l'Audiència demana ara que ho investigui com a tal. En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, els magistrats de l'Audiència asseguren que en el vídeo incorporat en les actuacions del 16 de desembre no s'observa cap cop de colze al Mosso d'Esquadra per part del noi.



Així, d'una banda no descarten que la detenció fos il·legal i demanen investigar tant si s'ha comès aquest delicte com un altre de lesions lleus. De l'altra consideren que no es pot atribuir un delicte d'atemptat a l'activista, ja que aquest només es fonamenta en el testimoni del mosso que suposadament va rebre el cop a la visera i sense que les imatges ho corroborin ni tampoc ho faci cap testimoni.



Segons Alerta Solidària, l'activista, membre del Sindicat d'Habitatge del Raval i simpatitzant de la CUP Ciutat Vella, va ser detingut sense cap motiu i la protesta durant el desnonament de la seu del Sindicat de l'Habitatge de l'Eixample Dreta (antic casal REC) es va produir de manera "absolutament pacífica". És per aquest motiu que l'organització apunta que la interlocutòria de l'Audiència "evidencia la manera d'actuar dels Mossos absolutament injustificada i desproporcionada quan s'enfronta al moviment en defensa de l'habitatge".