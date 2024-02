Irene Solà guanya el Premi Finestres de Narrativa 2023 en català i Nadia Hadif en la categoria de Còmic

Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres (Anagrama) d'Irene Solà ha estat l'obra guanyadora del Premi Finestres de Narrativa 2023 en català, mentre El último día de la vida anterior (Anagrama) d'Andrés Barba s'ha imposat en castellà. D'altra banda, Nadia Hafid ha resultat premiada amb el Premi Finestres de Còmic 2024 en català per Mala olor, i Emma Casadevall ha rebut la Menció al Talent Novell del Premi Finestres de Còmic en català per la seva proposta Lignit. Aquests dos títols que seran publicats el 2025.

Els guanyadors del Premi Finestres de Narrativa han estat anunciats aquest dimarts, "després d'intensos mesos de lectures i molta deliberació", destacant dos títols com "el més audaç i original que ens va donar la literatura" l'any passat. La dotació de cadascun dels guardons és de 25.000 euros i de 15.000 euros en el cas de la menció.

Irene Solà (Malla, 1990) ha explicat que Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres és una novel·la de fantasmes, que des d'un present recorden i expliquen la seva història, la de les Guilleries, i també la de la casa on es troben. Tot i estar plena de figures no corporals, segons l'autora "és també una novel·la molt carnal", amb un interès matèric. Per la seva part, Andrés Barba (Madrid, 1975) ha explicat que la idea principal de El último día de la vida anterior l'havia acompanyat durant molt de temps, però que no va ser fins després de la pandèmia del coronavirus que va poder entendre-la.

Un premi amb reivindicació

D'altra banda, la il·lustradora i dibuixant Mala olor de Nadia Hafid (Terrassa, 1990) és un còmic sobre una història de caràcter social de rabiosa actualitat que interpel·la el lector de forma directa sobre el món i el convida a reflexionar-hi, a través d'un llenguatge innovador i contemporani. Per la seva part, la il·lustradora Emma Casadevall (Barcelona, 1995) indaga en la proposta de còmic Lignit en la història de les explotacions mineres a Catalunya, enllaçant-la amb els canvis soferts pel territori i per la dura realitat dels seus habitants.