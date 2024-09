Ja es coneixen les 42 colles classificades pel Concurs de Castells de Tarragona

Ja s'ha tancat la classificació per al Concurs de Castells que se celebrarà a Torredembarra i a Tarragona. La llista inclou 42 colles i està encapçalada pels Castellers de Vilafranca, seguits de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, la Jove de Tarragona i els Minyons de Terrassa. Al sisè lloc han entrat els Capgrossos de Mataró, després els Xiquets de Tarragona, els Moixiganguers d'Igualada, els Castellers de Barcelona, els Castellers de Sants, els Xiquets de Reus i els Nens del Vendrell. Els dotze primers classificats actuaran diumenge 29 de setembre.

Les formacions castelleres tenen 48 hores per confirmar la seva assistència al concurs, que durararà tres dies: 29 de setembre (plaça del Castell, a Torredembarra) i 5 i 6 d'octubre (Tarraco Arena Plaça de Tarragona). L'índex classificatori comptabilitza els tres millors castells de les cinc millors diades realitzades per cada colla des de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost de 2024.

Les puntuacions de la classificació són assignades segons la taula de puntuacions del Concurs de Castells, a través de la Base de dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya – Colla Jove Xiquets de Tarragona.

A la tretzena posició hi ha els Marrecs de Salt, els primers classificats per la jornada de dissabte a la TAP. Tot i això, podrien passar a diumenge si els Minyons de Terrassa renuncien a la seva plaça com han fet habitualment. Els últims a entrar a la competició de dissabte han estat els Xiquets del Serrallo.

Llista definitiva i sorteig d'ordre d'actuació

Demà es presentarà la llista definitiva de colles participants i dimecres se celebrarà, a les 19 h, el sorteig de posició a plaça i ordre d'actuació de les tres jornades, en un acte obert al públic que se celebrarà al Teatre Tarragona.