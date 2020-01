La JEC sentencia en contra que Oriol Junqueras reculli la seva acta de diputat

La Junta Electoral Central (JEC) ha sentenciat contra Oriol Junqueras i li retira la immunitat com a eurodiputat, negant-li la possibilitat de recollir l'acta com a diputat del Parlament Europeu a Brussel·les, pel que no podrà esdevenir representant a la cambra. La decisió de la JEC arriba el mateix dia que la institució ha decidit inhabilitar Quim Torra i dies abans que el Tribunal Suprem, titular del judici al Procés, es posicioni sobre la immunitat de Junqueras.



El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va resoldre dies abans que el líder d'ERC a presó hauria d'haver estat alliberat un cop escollit com a eurodiputat, ja que gaudeix d'immunitat des del moment que va ser elegit. Junqueras mai va poder exercir el seu càrrec, ja que el Suprem li va negar la sortida de presó per anar a recollir la credencial i ara la JEC li anul·la definitivament aquesta possibilitat.



Un cop recollides les posicions de la defensa i les acusacions, el Suprem havia de decidir la setmana vinent si declarava nul el judici i deixava en llibertat a Junqueras, tal com demanaven els advocats del republicà, o si el mantenia a presó però li permetia anar a buscar la seva acta com a eurodiputat. Ara, però, la decisió de la JEC deixa sense efectes aquest últim escenari.



El pronunciament de la Junta respon a un recurs interposat pel PP i Ciutadans que van demanar que no s'expedís la credencial a Junqueras, ja que ha estat condemnat amb sentència ferma del Tribunal Suprem. La decisió arriba just després que es consolidi el suport d'ERC a la investidura de Pedro Sánchez, que es materialitzarà entre aquest cap de setmana i dimarts vinents.



La notícia no l'ha avançat la JEC, sinó el mateix líder del PP, Pablo Casado, qui amb una piulada a Twitter ha anunciat que "la Junta Electoral Central aconsegueix que Junqueras no sigui eurodiputat, i per tant segueixi a presó sense viatjar a Brussel·les".

Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 3, 2020