Joan Capdevila serà el nou delegat de la Generalitat a Madrid

Joan Capdevila serà el nou delegat del Govern de la Generalitat a Madrid. L'exdiputat d'ERC al Congrés substitueix Ester Capella, que va deixar aquesta responsabilitat a mitjans de juliol per assumir el càrrec de consellera de Territori del Govern català.

Capdevila serà nomenat dimarts que ve al Consell Executiu. Ha estat diputat al Congrés per ERC des del 2016 i en aquesta etapa ha ocupat la presidència de la comissió d'Indústria, Comerç i Turisme i ha estat ponent a les comissions de Treball, Inclusió, i Seguretat Social i d'Hisenda i Funció pública.

El nou delegat del Govern s'estrenarà al càrrec a l'acte de celebració de la Diada a Madrid, que tindrà lloc el dia 14 amb presència de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Ocuparà el càrrec en un moment de negociacions creuades entre els governs català i espanyol, d'una banda, i el PSOE i els partits independentistes, de l'altra, amb la investidura de Pedro Sánchez de rerefons.

Un dia abans de la celebració de l'acte institucional de la Diada a Madrid, el dia 13, la seva predecessora, Ester Capella, mantindrà una trobada a Madrid amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez. L'objectiu és avançar en el traspàs integral de Rodalies a la Generalitat i l'execució dels convenis pendents.

Sense escó al Congrés

Capdevila anava com a independent de número cinc a la llista d'ERC per Barcelona a les eleccions general del 23-J, però no va ser escollit perquè els republicans es van quedar amb quatre escons a aquesta demarcació. Abans ja havia ocupat el mateix número a les eleccions del 2015, 2016 i 2019, on sempre havia estat elegit diputat.

En la trajectòria de Capdevila també destaca el seu pas per Unió Democràtica de Catalunya fins al 2009, quan va deixar la militància a la formació liderada per Josep Antoni Duran i Lleida, i va dirigir el diari digital El Matí, òrgan d'un corrent crític amb la direcció. També va formar part de la candidatura d'Agustí Benedito a la presidència del F.C. Barcelona el 2010.