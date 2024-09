Joan Rodríguez Teruel relleva Jordi Muñoz com a director del Centre d'Estudis d'Opinió

Nova tongada de nomenaments al Govern encapçalat per Salvador Illa. A banda de la designació de Núria Marín com a nova delegada de la Generalitat a Madrid i el periodista Carles Escolà com a secretari de mitjans de comunicació del Govern, aquest dimarts també s'han conegut els noms que estaran al capdavant d'organismes com el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), l'ens responsable de les enquestes públiques a Catalunya, que fins ara liderava el politòleg valencià Jordi Muñoz. El nou director serà el també politòleg Joan Rodríguez Teruel.

Nascut a Barcelona l'any 1974 és doctor Europeu en Ciència Política i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006). Entre 2004 i 2008 va treballar com adjunt al Director d'Anàlisi i Prospectiva, a la Presidència de la Generalitat, sota els mandats de Pasqual Maragall i José Montilla. I entre 2003 i 2004 va assumir la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Obres Públiques de l'Ajuntament de La Garriga, sota el mandat de l'alcaldessa Neus Bulbena. En l'àmbit acadèmic és professor titular al Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de València.

Anteriorment ha estat professor associat de la UAB i també ha exercit de professor convidat o Visiting Fellow a la Université de Montpellier (2023-2024), Università di Siena (2022), University of Nottingham (2016), Université Libre de Bruxelles (2013), University of Leiden (2013), University of Edinburgh (2011), London School of Economics (2009-2010) i The Open University (2008-2009). Així mateix, també ha fet d'investigador doctoral a Sciences-Po (París, 2001).

Joan Santanach Suñol, secretari de Política Lingüística

Joan Santanach Suñol (Barcelona, 1973) serà el secretari general del nou Departament de Política Lingüística. Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, des del 2021 ha estat delegat del rector per a Política Lingüística i Publicacions. Com a investigador, s'ha dedicat principalment a l'estudi de la cultura i la literatura medieval, a l'edició de textos i a la literatura del vuit-cents. Una part important de la seva recerca s'ha centrat en Ramon Llull i la transmissió i edició de la seva obra. Va ser comissari de l'Any Llull entre 2015 i 2016.

A més de publicar a la premsa periòdica, des del 2014 manté una secció fixa a la publicació digital Sonograma. La preocupació per la formació especialitzada de joves investigadors el va dur a fer-se càrrec de la coordinació del màster interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (UB-UAB, 2017-2021) i a codirigir el postgrau en Assessorament Lingüístic i Edició des del 2014.



Jaume Baró Torres, nou secretari d’Empresa i Competitivitat

El Govern ha nomenat aquest dimarts Jaume Baró Torres com a nou secretari d'Empresa i Competitivitat; Maria Galindo, nova secretaria de Polítiques Digitals; Cristina Lagé, nova directora general de Turisme i Núria Gilgado, nova directora general de Relacions Laborals Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.

Nascut a Ginebra (Suïssa) el 1975, Baró és graduat en Economia i en Administració i Direcció d'Empreses, ha desenvolupat una llarga trajectòria tècnica a Barcelona Activa fins arribar a director executiu d'Empresa i Emprenedoria.

A més, l'Executiu ha anunciat la creació de la Direcció General de Diàleg Social, que dependrà de la Secretaria de Treball i tindrà com a objectiu el diàleg constant entre sindicats, empreses i administració. El seu director general serà Ricard Bellera, actual secretari de Treball i Economia. D'altra banda, al Departament d'Agricultura, Antoni Espanya Forcadell serà director general de Política Marítima i Pesca Sostenible.



Carolina Homar, nova secretària d'Afers Socials i Famílies

El Govern ha nomenat Carolina Homar Cruz com a secretària d'Afer Socials i Famílies del Departament de Drets Socials i Inclusió. Homar és diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i, fins ara, treballava a l'Ajuntament de Gavà com a assessora en l'àmbit dels serveis a les persones.

L'Executiu ha nomenat també José Manuel Gil Meneses com a director general de Provisió de Serveis de Drets Socials. Fins ara, ocupava la gerència de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar i, anteriorment, havia estat assessor de gerència de l'Ajuntament de Rubí. Gil també havia estat coordinador general de la Creu Roja.

D'altra banda, l'Executiu ha nomenat Georgina Pol Borràs com a secretària d'Igualtats del Departament d'Igualtat i Feminisme.

Pel que fa al Departament de Drets Socials, l'Executiu també ha nomenat Anna Vila i Rull com a directora general de Serveis Socials. Vila és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i, entre el 1984 i el 2009, va treballar a la Creu Roja realitzant diferents tasques. El 2009 es va incorporar al Departament de Drets Socials i Inclusió, on des del 2023 ocupava el càrrec de subdirectora general d'anàlisi i programa de la direcció general de Serveis Socials.

El Govern també ha nomenat Teresa Llorens Carbonell com a secretària d'Infància, Adolescència i Joventut. Llorens va ser regidora a Vilanova i la Geltrú entre 1991 i 2003 i del 2015 fins ara era la primera tinenta d'alcaldia. També ha treballat a la Diputació de Barcelona.

Així mateix, Clara Quirante Soriano ha estat nomenada com a directora general de Joventut. Entre 2019 i el 2023, Quirante ha estat regidora de Joventut, Platges, Neteja, Residus i Espais Verds de l'Ajuntament de Castelldefels, entre d'altres. L'executiu també ha nomenat David Moya Malapeira com a director general de Migracions, Refugi i Antiracisme. Fins ara, era director de l'Observatori de Dret Públic-IDP Barcelona i coordinava el Grup d'Estudis sobre els Drets dels Immigrants.

D'altra banda, dins el Departament de Drets Socials, el Govern també ha nomenat Jaume Romero Periz com a director general d'Acció Cívica i Comunitària. Anteriorment, coordinava l'equip d'intervenció immediata a les comunitats a Santa Coloma de Gramanet i també havia coordinat diversos projectes d'espai públic i habitatge a la mateixa ciutat i a Mollet del Vallès.

Els nous delegats territorials

Illa també ha nomenat la nova delegada de la Generalitat a Barcelona. I en aquest cas es tracta de l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, que deixarà els pròxims dies el seu càrrec al capdavant de l'Ajuntament.

La delegada territorial a Tarragona serà la regidora del PSC a la Canonja Lucía López, i a Girona ho serà l'alcalde de Camprodon, Xavi Guitart. Per a la Catalunya Central el Govern ha nomenat delegada Elia Tortolero, exportaveu del PSC i regidora a Sant Joan de Vilatorrada, i per al Penedès l'exalcalde de Gelida Lluís Valls. La regidora de Soses Núria Gil serà la delegada a Lleida i l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ho serà de l'Alt Pirineu i Aran. El nou delegat a les Terres de l'Ebre sera l'exalcalde de Sant Jaume d'Enveja Joan Castor.