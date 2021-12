Joan Subirats relleva Manuel Castells al front del Ministeri d'Universitats

Manuel Castells abandona el Govern espanyol per motius de salut i el seu substitut serà el catedràtic en Ciència Política de Universitat Autònoma de Barcelona Joan Subirats, segons ha avançat eldiario.es i ha pogut confirmar Públic. El canvi en el Consell de Ministres es produeix per la renúncia de Castells, de 79 anys, per motius personals a causa d'una malaltia. La cartera d'Universitats forma part de la quota d'Unides Podem al Govern espanyol i Castells hi va entrar a proposta dels comuns. Subirats, que és un dels principals ideòlegs del projecte polític dels comuns, va formar part de l'executiu municipal d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona com a tinent d'alcalde de Cultura i va deixar el càrrec al consistori al juliol coincidint amb la seva jubilació com a professor universitari quan va complir 70 anys.

El fins ara ministre d'Universitats, Manuel Castells. — Fernando Sánchez

El ministre d'Universitats deixa el càrrec en plena polèmica per l'avantprojecte de llei d'ordenació del sistema universitari (LOSU), que ha topat amb el rebuig de la comunitat universitària que aquests dies es mobilitza a catalunya amb dos dies de vaga. Segons ha pogut saber Púbic la marxa del Consell de Ministres ja havia estat plantejada fa uns mesos per Castells però mantenia la voluntat de mantenir en el càrrec per enllestir la nova llei que és coneguda pel seu propi nom. Complicacions en el seu estat de salut haurien avançat la retirada del Govern. De perfil acadèmic, Castells va ser l'aposta d'En Comú Podem per al primer govern espanyol de coalició de la democràcia entre el PSOE i UP. Doctor en sociologia, la seva trajectòria destaca per la vessant acadèmica i divulgativa, més que no pas per la de gestió.