'Joc de trons' i nou sèries més molt esperades pel 2019

Dracs, una dictadura teocràtica, guerrers de galàxies molt llunyanes o mons fantàstics, un àngel i un dimoni intentant evitar l'Apocalipsi, una espia de la CIA amb problemes psicològics... 2019 serà un gran any pel que fa a sèries.



Unes s'acomiaden, d'altres tornen i algunes arrenquen. Hi haurà, com cada temporada, centenars d'estrenes.

'Joc de trons' (HBO)

2019 serà l'any de Joc de trons. Més exactament, del final de Joc de trons. Vuit anys després, i les mateixes temporades més tard i sense que George RR Martin hagi acabat encara la seva saga literària, la sèrie que ha aconseguit congregar milions d'espectadors setmana a setmana i en la qual evitar els spoilers s'ha convertit en una obsessió gairebé malaltissa s'acaba. Tan protegits estan els guions del desenllaç que no se sap res de per on pot anar la nova tanda d'episodis, que només constarà de sis, encara que seran més llargs.



Amb el Mur ensorrat (l'última defensa física contra el Rei de la Nit i el seu fred exèrcit), als aspirants al Tron de Ferro no els queda altra que unir forces per plantar cara a un enemic comú i aparcar les seves picabaralles per a un altre moment . Les travesses sobre qui resultarà vencedor i quina casa ocuparà l'anhelat Desembarcament del Rei estan obertes des del primer episodi, però les apostes s'han intensificat a falta de sis capítols. Qui viurà i qui morirà? Aquesta és la gran pregunta en realitat.

'Watchmen' (HBO)



Anunci de la sèrie 'Watchmen'

Watchmen la novel·la gràfica d'Alan Moore en la qual es basa aquesta sèrie encara sense data d'estrena, està considerada com una de les millors del gènere. Ambientada en una distopia en la qual els superherois no responen a la imatge que comunament es té de la professió, l'acció arrenca quan un d'ells, el Comediant, és trobat mort.



El 2009 Zack Snyder la va portar al cinema i ara li ha tocat a la petita pantalla de la mà de Damon Lindelof. El primer li va donar un gir al final de la novel·la. El segon ja ha avisat que es tractarà d'una trama original ambientada en el món creat per Moore i el dibuixant David Gibbons.



Contarà la seva pròpia història, però mantindrà alguns personatges. Fa no gaire s'anunciava que Jeremy Irons donaria vida a Adrian Veidt (Ozymandias), personatge que al cinema va interpretar Matthew Goode.



Lindelof comptarà també amb Regina King. El material del que parteix i el que va fer amb The Leftovers (convertir una novel·la més en una de les millors sèries recents) han fet que les expectatives estiguin pels núvols. En el repartiment ja confirmat també hi ha Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens i Andrew Howard.

‘Buenos presagios’ (Amazon)



Basada en la novel·la escrita a quatre mans per Neil Gaiman i Terry Pratchett, dos dels millors autors de fantasia, Buenos Augurios és la història d'una amistat mil·lenària entre dos tipus totalment oposats que uneixen les seves forces per aconseguir un bé major, que no és un altre que salvar la Terra i als humans de la destrucció que provocaria la vinguda al món de l'Anticrist.



Un, Crowley, és un dimoni. L'altre, Azirafel, un àngel. Es coneixen des de temps immemorials i no poden ser més diferents. Tot i això, s'entenen. El primer està interpretat per David Tennant. El segon, per Michael Sheen. Tot un encert de càsting que es completa amb Jon Hamm en el paper de l'arcàngel Gabriel, una incorporació basada en les notes de Pratchett que no era a la novel·la.



L'Apocalipsi amenaça d'arribar i només ells dos poden aturar-lo. A més, ho intenten de manera molt divertida. Així és en la novel·la i així s'espera que sigui en la sèrie.

'The Witcher' (Netflix)



Un videojoc basat en unes novel·les que es convertirà en sèrie. Un complex univers fantàstic amb ambientació que recorda l'Edat Mitjana ideat per Andrzej Sapkowski. L'obra d'aquest autor polonès ha caigut en mans de Netflix, que ha optat per Henry Cavill com l'actor encarregat de donar vida al mític Geralt de Rivia.



El que va ser l'últim Superman del cinema fins a la data es fica en la pell d'un bruixot caçador de monstres que recorre un món tan complex com perillós en el qual la violència està molt present. Màgia, conjurs, criatures estranyes, èpica, aventures i romanç. Què pot sortir malament?

'The handmaid's tale' (HBO)

Imatge de la sèrie 'The handmaid's tale'

S'ha convertit en una de les estrenes més esperades de cada temporada. La primera, pel material de què partia, la novel·la de Margaret Atwood. La segona perquè, donat el nivell de l'anterior i el fet que ja no es comptés amb el suport del llibre, hi havia molt interès per comprovar com s'ampliava aquest univers de Gilead. La temporada vista l'any passat no només va complir amb les expectatives, sinó que les va superar.



Per això i per aquest final frustrant però tan coherent, hi ha tant interès en la tercera. No se sap molt d'ella, llevat que tia Lydia (Ann Dowd) segueix viva i que June (Elizabeth Moss) i Nick (Max Minghella) s'hauran d'enfrontar a les conseqüències de posar fora de perill la seva filla. També s'especula que és més que possible que el personatge de Joseph Lawrence (Bradley Whitford) guanyi en pes després de ser clau en el que ha passat en l'últim episodi i en la fundació de Gilead. L'estrena s'espera que sigui a l'abril com les dues anteriors.

'Mindhunter' (Netflix)



Imatge de la sèrie 'Mindhunter'

La crítica va caure rendida als peus de Mindhunter i, especialment, del retrat que va fer Cameron Britton d'Edmund Kemper. Va ser el més comentat de la primera temporada, estrenada el 2017. Però, més enllà de la seva actuació excel·lent, aquesta sèrie de David Fincher comptava amb nombrosos al·licients. És a dir, el seu to de thriller policial, el retrat de tots i cadascun dels personatges i el descens als inferns de l'agent Holden Ford (Jonathan Groff).



Ambientada en els setanta, Midhunter comptava els primers compassos d'aquesta divisió de l'FBI (formada per només dos agents, l'esmentat Holden i Bill Tench, interpretat per Holt McCallany) que s'endinsava en la ciència del comportament per intentar entendre com funciona la ment de un assassí en sèrie.



Una manera d'investigar en bolquers que en la segona temporada estarà més assentada. El que se sap d'ella és que abastarà un període molt curt, entre 1979 i 1981, i que abordarà els casos dels Assassinats de Nens d'Atlanta i Charles Manson.

'Homeland' (FOX)



Joc de trons no és l'única sèrie que acabarà aquest any. Homeland, que va començar la seva marxa en televisió al mateix temps que la dels Set Regnes i ha superat diversos alts i baixos, també tancarà en 2019. Encara que no ha estat tan nombrós, aquesta adaptació d'una sèrie israeliana ha deixat rere seu una bona reguera de morts d'importància deixant traumatitzat més d'un espectador. Entre els més destacats, Nicholas Brody (Damian Lewis) en la tercera i Peter Quinn (Rupert Friend) en la sisena.



Ara, en la vuitena, Carrie Mathison (Claire Danes) i Saul Berenson (Mandy Patinkin) posaran fi a la seva història d'espies de la CIA segurs que només ells poden salvar als Estats Units dels seus enemics, estiguin aquests fora o dins de les seves fronteres. D'elles sortiran novament per tancar la història.



Hi haurà un salt temporal, però el que passi estarà relacionat amb el final de la temporada passada. És a dir, la dimissió d'Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel) i el rescat de Mathison després de set mesos segrestada sense medicació. L'estrena seria, en principi, per a juny.

'The Mandalorian' (Disney)



Imatge de la serie 'The Mandalorian'

Tots volen tenir la seva pròpia plataforma de contingut en vídeo a la carta i Disney no serà menys. A la fi de 2019 la casa de Mickey Mouse i tants altres personatges llançarà la seva pròpia amb la intenció que s'estengui per la resta de països. A Disney + serà on es podrà veure The Mandalorian, sèrie ambientada en l'univers de Star Wars que no té data de llançament prevista a Espanya.



Pel que fa a l'argument, aquest se centra en la història d'un mercenari mandalorià (planeta del qual procedeixen també altres personatges com Jango i Boba Fett) al qual donarà vida Pedro Pascal durant 10 episodis. A més de Pascal, estan en el repartiment Gina Carano i Nick Nolte, entre d'altres. En el projecte hi ha Jon Favreau (Iron Man) com a productor executiu.

'Il Miracolo' (SKY)



Sky ha començat a apostar per la producció pròpia i el contingut exclusiu, de vegades van de la mà, per fer-se un lloc en el saturat panorama de l'streaming a Espanya. Si el 2018 va ser amb El descobriment de les bruixes, aquest 2019 serà amb Il Miracolo i Catalina la Gran, amb Helen Mirren en el paper principal. La primera, Il Miracolo, arribarà al gener i apunta alt.



Escrita per Niccolò Ammaniti, s'estrena el 22 de gener i és una història fosca en la qual fe i raó xoquen. Més encara quan qui s'enfronta a aquest dilema és l'home més poderós del país. Al capdavant dels designis d'una Itàlia que travessa un moment complicat en el terreny polític i social, l'actor Guido Caprí, rostre conegut fora de les fronteres italianes per sèries com 1992/1993 i Els Medici.

'Instinto' (Movistar+)



Anunci de la sèrie 'Instinto'

La llista d'estrenes que té en cartera Movistar + per a aquest nou any és llarga i en ella s'hi troben títols com les segones temporades de Giganes, la Peste i Mira lo que has hecho i noves propostes com Hierro i El embarcadero. Però potser una de les més esperades sigui Instinto, la sèrie produïda per Bambú que ha estat presentada als mitjans com un thriller eròtic que s'allunya de l'ombra del senyor Grey i la seva trilogia. Comparar serà inevitable, però des de l'equip han assegurat que no són el mateix.



La proposta sobre la taula és la complexa vida de Marco, un empresari amb una relació complicada amb la resta del món i amb el sexe. Interpretat per Mario Casas, diuen del personatge que canalitza els seus traumes a través de l'esport i aquest club de sexe anònim al que acudeix. En el repartiment hi són presents també Jon Arias, Bruna Cusí, Silvia Alonso, Ingrid García-Jonsson i Óscar Casas. Encara no hi ha una data tancada d'estrena.