Conèixer Catalunya sense baixar pràcticament del cotxe és possible gràcies als centenars de quilòmetres de carreteres principals i secundàries, que permeten recórrer cada racó del país sobre rodes. De fet, en un sol dia, pots passar dels paisatges d'alta muntanya del Pirineu a les vistes al mar des del Cap de Creus. O de la plana de Lleida al delta de l'Ebre o les platges solitàries de la Costa Daurada.

Us proposem vuit rutes en cotxe per conèixer la costa i l'interior de Catalunya. Són ideals per fer en un dia, deixar-se endur pels paisatges de mar i muntanya en plena primavera i redescobrir el territori sobre rodes.

La Costa Daurada en cotxe

Comencem amb una ruta per la costa catalana, concretament la Costa Daurada, que voreja pràcticament tota la província de Tarragona. Surt des d'Altafulla, un petit poble del Tarragonès amb un patrimoni històric romà únic, i acaba a Sant Carles de la Ràpita, amb un total de 179 km de recorregut. Passa per Cambrils, on podreu gaudir de fins a nou platges. Després s'endinsa a l'interior i passa per pobles com Mora d'Ebre o Tortosa. L'últim parada és Sant Carles de la Ràpita, ideal per gaudir del paisatge del delta de l'Ebre.

Platja de la Bassa de l’Arena, al Delta de l'Ebre

El centre de Catalunya en cotxe

Aquesta ruta en porta fins al centre de Catalunya, concretament al santuari de Pinós, al Solsonès. passa per diferents zones naturals es pot observar la fauna autòctona, monuments megalítics, torres de defensa, conèixer la vida i els costums de pagès i descorir imponents joies del barroc català.

La ruta, de 76 quilòmetres, comença a Solsona per la C-451/C-75, durant el trajecte podràs fer parada al nucli de Brics i caminar fins a les basses de Brics i de l'Alzina (punt d'observació de fauna). Deix la carretera principal i surt direcció al Santuari del Miracle, on podràs visitar l'església i el majestuós altar barroc del segle XVII. Segueix la ruta per visitar el poble de Su i a continuació torna a la carretera fins a Prades, passant per Matamargó i Vallmanya.

Surt de Prades per arribar fins a Molsosa i després retorna direcció Pinós, tot fent parada al santuari, amb grans vistes panoràmiques. Finalment, torna cap a Su i el Santuari del Miracle, per agafar la C451/C-75 fins arribar a Solsona de nou.

Voregem la Costa Brava

No podia faltar una ruta per la Costa Brava, el paradís dels amants de les carreteres que voregen el mar. El recorregut comença al Parc Natural del Cap de Creus i ressegueix tot l'Empordà. Passa pobles espectaculars com el Port de la Selva, Calella de Palafrugell, Tossa de Marc, Begur... Acaba a Cadaqués, la població més oriental de tota la Península Ibèrica.



Parc Natural del Cap de Creus. — Generalitat de Catalunya

Ruta per la Catalunya del Nord: de Puigcerdà a Perpinyà

No tot s'acaba a la Costa Daurada i Brava o Pirineus. Us proposem una ruta que s'endinsa pels encants de la Catalunya Nord i que ressegueix el recorregut de l'emblemàtic Tren Groc. Aquesta línia enllaça Vilafranca de Conflent amb la Tor de Querol a través del Coll de la Perxa, però la nostra ruta comença a Puigcerdà, a capital de la Cerdanya. Passa per Llívia, a través de la carretera N-154, Montlluís, segueix per Serdinyà, en aquest cas per la carretera N116, Vilafranca de Conflent, Prada, Vinçà, i finalment, Perpinyà, la capital de la Catalunya Nord. En total, són 100 quilòmetres.

La Vall d'Ora, al Solsonès

Tornem a la Catalunya interior però aquest cop per recórrer la Vall d'Ora i reviure els costums i les formes de vida d'altres èpoques i descobrir importants joies del romànic. Sortim de Solsona per la C-55 que ens acostarà al pantà de Sant Ponç i l'església de Santa Margarida de Navès. Més endavant, seguint el curs del riu Aigua d'Ora i al peu dels cingles de Busa, es forma una àmplia vall on es troba l'Ecomuseu de la Vall d'Ora, amb un pont romànic i l'antiga escola que acull el petit museu i l'ermita de Sant Lleïr. Més endavant, fem parada a l'església de l'antic monestir romànic de Sant Pere de Graudescales i retornem a Solsona. Són uns 70 km.



Entre el Garraf i el Baix Penedès

Seguim amb una ruta entre dues comarques que tenen molt en comú però que una és Barcelona i l'altra Tarragona: el Garraf i el Baix Penedès. El recorregut, d'uns 30 quilòmetres, passa pels voltants del pantà de Foix i el seu ric entorn forestal. Comença a Vilanova i la Geltrú, coneguda pel xató i el carnaval, per la carretera BV2115 fins arribar al pantà de Foix. L'ascens per la carretera es fa travessant camps de vinyes, oliveres i ametllers, que es converteixen en bosc de pi a mesura que guanyem alçada.

El pantà de Foix. — ACN

Seguim per la carretera BV-2115 fins arribar a Castellet, un nucli de l'Alt Penedès amb una imponent fortificació. Continuem ara per la carretera BV-2116 fins arribar al nucli de La Gornal i enllaçar amb la carretera N-340, que ens portarà fins al Vendrell.

Els Ports en cotxe

Un dels recorreguts del sud de Catalunya més populars entre els ciclistes i els amants de les motos és el dels Ports, que et porta fins al Mont Caro (1.447 metres), conegut com el sostre del Baix Ebre. La ruta no té secret. Comença a Tortosa i són uns 18 km de distància fins arribar al cim.

El Parc Natural dels Ports. — Consell Comarcal de la Terra Alta

La Garrotxa en cotxe

La Garrotxa és sens dubte una de les zones més màgiques de Catalunya, pel seu espectacular paissatge volcànic. Et proposem un recorregut que comença Castellfollit de la Roca i acaba a Beget, al Ripollès. Has d'agafat la carretera GIV-5221, que passa pels municipis de Montagut i Oix. També hi ha una altra ruta que surt des d'Olot i passa pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el poble medieval de Besalú i acaba a l'impressionant santuari de la Mare de Déu del Mont. La carretera que has d'agafar és la GI-524 fins a Banyoles, la C-150a i C-66z fins a Besalú i la GIV-5235 fins al santuari.