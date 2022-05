El Govern ha decidit ajornar la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 que s'havia de celebrar el 24 de juliol. Segons ha detallat en una compareixença la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, l'executiu vol esperar que es clarifiqui el projecte abans que la ciutadania decideixi, ja amb els detalls tècnics concrets i tancats. Dit d'una altra manera, el Govern no consultarà els ciutadans del Pirineu fins que no es conegui definitivament on se celebraria cada competició de l'esdeveniment. L'endarrerirment implica que la consulta, que serà vinculant, no es farà fins a la tardor.



Que s'hagi optat per posposar la votació, que ha de ser vinculant en el cas de les sis comarques de la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran, respon a què el projecte definitiu de candidatura no s'ha pogut tancar, com a conseqüència del rebuig del Govern de l'Aragó -i, especialment, del seu president, Javier Lambán- a totes les propostes de repartiment de proves entre territoris fetes pel Comitè Olímpic Espanyol (COE). Prèviament, però, els seus tècnics havien validat una distribució que, a grans trets, situava les competicions d'esquí alpí a Catalunya i les proves de gel a l'Aragó.

El Govern vol que la situació amb el COE i el govern d'Aragó es resolgui el més aviat possible. El president del COE, Alejandro Blanco, es va mostrar obert dimecres a negociar la candidatura per als Jocs directament amb els territoris i les estacions d'esquí aragoneses que han mostrat interès, un fet que ha generat tensionat dins el PSOE autonòmic -amb alcaldes que estarien disposats a acceptar-ho, en contra del criteri de Lambán- i també al propi executiu de l'Aragó, format per quatre partits.

Vilagrà carrega contra el Govern de l'Aragó

En la roda de premsa, Vilagrà ha destacat que "Catalunya mai s'ha aixecat de la taula de negociació" per tirar endavant la candidatura amb el COE, el Govern espanyol i l'executiu aragonès i ha carregat contra aquest darrer. "Fa unes setmanes teníem un acord tècnic tancat i teníem clar què faríem i on ho faríem, era un bon acord i que comptava amb el vistiplau tècnic del COE i dels governs català, aragonès i estatal, però una de les parts va trencar l'acord per criteris polítics, no pas tècnics i esportius. Hem intentat refer l'acord els darrers dies, però no ha estat possible", ha comentat. Directament ha acusat l'Aragó de "boicotejar" l'acord.



Amb tot, la consellera ha volgut mostrar-se optimista amb un projecte que defensa el Govern, malgrat un significatiu rebuig al territori articulat per la plataforma Stop Jocs Olímpics -que fa dues setmanes va reunir unes 5.000 persones en una manifestació a Puigcerdà-. "Quan el COE torni a obrir converses, estarem a la taula, com sempre, i estem segures que tirarem endavant una bona proposta", ha proclamat Vilagrà.

Precisament aquest divendres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia de signar el decret de convocatòria de la consulta del 24 de juliol. "El Govern continua compromès amb la consulta i amb què la ciutadania voti, però ara mateix els veïns no tindrien tota la informació sobre la taula per decidir", ha insistit la consellera.



La titular de la Presidència també ha comentat que la voluntat és reactivar el decret de convocatòria de les consultes "tan bon punt hi hagi candidatura i un cop puguem explicar amb tot detall quines proves hi haurà a cada lloc", però ha donat per fet que aquesta no es podrà fer fins a la tardor, ja que l'agost es considera inhàbil per a una votació d'aquest tipus.

Doble consulta, però només una decisiva

En realitat, la intenció del Govern és fer una doble consulta sobre els Jocs d'Hivern, tot i que només una de les dues és realment vinculant per tirar endavant o no la candidatura. La decisió ha de recaure en els residents de les sis comarques de la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Aran, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà), que hauran de respondre "sí" o "no" a la pregunta: "El Govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics?". Si el resultat global fos negatiu, la candidatura quedaria descartada.



A més a més, els veïns de tres comarques més -el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès-, podran contestar a la pregunta de si "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs Olímpics i Paralímpics?". En aquest cas, els vots es comptarian per comarca, de manera que alguna de les comarques podria decidir involucrar-se i una altra decidir que no vol fer-ho.

El repartiment inicial de les proves

Segons la proposta tècnica del COE -avalada per la Generalitat, que la segueix considerant la base del projecte, pel Govern espanyol i, inicialment, pels tècnics aragonès- a Catalunya se celebrarien les proves d'esquí de muntanya -disciplina que s'estrenarà als Jocs del 2026-, a Boí Taüll (Alta Ribagorça); d'esquí alpí a la Molina i Masella; l'snow i el freestyle a Baqueira Beret (Aran); i l'hoquei sobre gel, al Palau Sant Jordi de Barcelona i a d'altres pavellons de la capital catalana. A l'Aragó li correspondrien les modalitats de biatló i esquí de fons -que es farien en estacions a determinar-, el cúrling, a Jaca; i el patinatge de velocitat, que es faria a Saragossa.



El salt d'esquí, la combinada nòrdica, el bobsleig i l'skeleton no es farien a l'Estat espanyol, ja que cap estació compta amb les instal·lacions per acollir-les i la nova política del COI és precisament intentar minimitzar els costos d'organització d'un esdeveniment com els Jocs i, per tant, aprofitar infraestructures ja existents. Sarajevo o els Alps apareixen com a opcions per acollir-les. ​