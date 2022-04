Finalment, el Govern ha decidit convocar dues consultes sobre els Jocs Olímpics d'Hivern, que es faran simultàniament el diumenge 24 de juliol. Ara bé, les dues votacions tenen diferències significatives, segons han detallat aquest dilluns al matí les conselleres de la Presidència, Laura Vilagrà, i d'Exteriors, Victòria Alsina, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi signat el decret per impulsar les consultes. Fonamentalment, una de les consultes serà clau per determinar si Catalunya presenta candidatura per acollir els Jocs d'Hivern del 2030, mentre que l'altra només servirà per decidir si les comarques del Prepirineu (Berguedà, Ripollès i Solsonès) s'involucren d'alguna manera en el projecte.

La decisió sobre si la candidatura tira endavant recaurà en els residents de les sis comarques de la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Aran, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà), que hauran de respondre "sí" o "no" a la pregunta: "El Govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics?". Si el resultat global fos negatiu, la candidatura quedaria descartada.



Pel que fa al Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, la pregunta serà "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs Olímpics i Paralímpics?". En aquest cas, els vots es comptaran per comarca, de manera que alguna de les comarques podria decidir involucrar-se i una altra decidir que no vol fer-ho. Les que optin per fer-ho -sempre que hi hagi candidatura-, participaran al projecte acollint entrenaments, tecnificació o activitats esportives complementàries a les estrictament vinculades als Jocs d'Hivern, segons ha detallat Laura Vilagrà.

Segons la consellera de la Presidència, amb la doble consulta s'obté una "fórmula justa, jurídicament possible i que ens permet escoltar tot el Pirineu". En el moment de decidir que faria una consulta sobre el projecte, el Govern havia insistit que només votarien els residents de l'Alt Pirineu i l'Aran perquè considera que són les úniques comarques directament afectades per l'esdeveniment, ja que acollirien les proves. Finalment, però, la pressió ciutadana i institucional del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès ha fet que també se'ls doni veu, tot i que d'una manera menor, sense poder decidir si la candidatura es fa o no.



La consellera Alsina s'ha encarregat de donar els detalls tècnics de les consultes, a les quals podran votar totes les persones majors de 16 anys que acumulin almenys un any d'empadronament a les comarques implicades. En concret, estaran convocades 55.000 persones de l'Alt Pirineu i l'Aran per decidir si la candidatura als Jocs es materialitza, mentre que en total 63.000 més hauran de determinar si el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès s'hi involucren. Les votacions només seran presencials, ja que s'ha decidit no permetre el vot telemàtic ni per correu. L'organització de la consulta compta d'entrada amb un pressupost d'1,1 milions d'euros, xifra que s'incrementarà posteriorment amb la campanya de difusió i els actes vinculats que es facin.

Satisfacció als consells comarcals, crítiques d'Stop JJOO

Com era de preveure, l'anunci de la doble consulta ha provocat diversitat de reaccions. Els consells comarcals del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès l'han vist amb bons ulls, mentre que la plataforma Stop Jocs Olímpics, que lidera l'oposició ciutadana al projecte, lamenta que el vot dels ciutadans d'aquestes comarques no tingui el mateix pes que els de l'Alt Pirineu i l'Aran i la data escollida per la votació.



El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha expressat que "el Govern ha entès que la demanada del territori era que volíem ser consultats". Per la seva banda, l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, creu que la pregunta és "ambigua", ja que "dona per fet que se celebraran els jocs", i demana "valentia" al Govern: "No ens hem de vendre per quatre molles. Hi ha consulta, però quin tipus de consulta?".

Des del Solsonès, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, creu que és una "bona fórmula per encabir tothom" i s'ha mostrat satisfeta perquè "el Govern ha estat sensible a les demandes del territori". Alarcón considera que la doble pregunta és adequada. Des del Ripollès també han rebut l'anunci de la doble consulta amb satisfacció. "Contents perquè el Govern ha passat de no tenir en compte els tres territoris a generar una pregunta per a nosaltres i per tant vol dir que ens té en compte", ha assenyalat el president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer.



En canvi, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, s'ha mostrat "sorprès" per l'anunci del Govern de fer dues preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern i ha afirmat que allò que es reclamava des de les tres comarques era "si volíem fer uns Jocs o no". És conscient que en aquestes tres comarques hi ha més població que a l'Alt Pirineu i Aran, però creu que es podrien haver fet votacions "ponderades": "Si l'Alt Pirineu volen els Jocs nosaltres no som ningú per vetar-los", però assegura que hi havia formules alternatives a la doble consulta.



Lplataforma Stop JJOO ha valorat molt negativament que el 24 juliol sigui el dia escollit pel Govern per fer la consulta sobre la candidatura pels Jocs Olímpics d'Hivern al 2030. El portaveu de la plataforma, Bernat Lavaquiol, ha lamentat que es vulgui fer la consulta "al mig de les vacances, quan el Pirineu estarà buit dels seus habitants que són els quins hem de decidir sobre el projecte". Així mateix, també ha criticat que no es voti amb igualtat de condicions al conjunt de les comarques implicades pel projecte, ja que el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, se sotmetran a una altra pregunta



Suport a la proposta del COE

El Govern ha tornat a insistir aquest dilluns que dona suport a la proposta tècnica de candidatura segellada pel Comitè Olímpic Espanyol (COE), que va tancar-LA divendres i que també ha rebut l'aval del Govern espanyol. No hi dona suport, en canvi, el Govern de l'Aragó, que tot i participar a les reunions tècniques per definir el projecte finalment se n'ha desmarcat, després que el seu president, Javier Lambán, hagi reclamat que el territori sigui la seu també de les proves d'esquí alpí, ara mateix previstes a les estacions ceretanes de La Molina i Masella.

Segons la proposta del COE, a Catalunya se celebrarien les proves d'esquí de muntanya -disciplina que s'estrenarà als Jocs del 2026-, a Boí Taüll (Alta Ribagorça); d'esquí alpí; l'snow i el freestyle a Baqueira Beret (Aran); i l'hoquei sobre gel, al Palau Sant Jordi de Barcelona i a d'altres pavellons de la capital catalana. A l'Aragó li correspondrien les modalitats de biatló i esquí de fons -que es farien en estacions a determinar-, el cúrling, a Jaca; i el patinatge de velocitat, que es faria a Saragossa.

El salt d'esquí, la combinada nòrdica, el bobsleig i l'skeleton no es farien a l'Estat espanyol, ja que cap estació compta amb les instal·lacions per acollir-les i la nova política del COI és precisament intentar minimitzar els costos d'organització d'un esdeveniment com els Jocs i, per tant, aprofitar infraestructures ja existents. El desig és que sigui la capital bosniana, Sarajevo, la que aculli aquestes proves, aprofitant les instal·lacions dels Jocs d'hivern del 1984. Ara bé, estan malmeses per la guerra de fa 30 anys i caldria trobar els recursos per refer-les. Si no és possible, un escenari probable seria Itàlia, en concret Cortina d'Ampezzo, que juntament amb la ciutat de Milà organitza els Jocs d'Hivern del 2026.