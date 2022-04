La reunió que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) havia convocat a Madrid perquè els governs espanyol, català i aragonès signessin l'acord tècnic de la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 ha acabat. I ho ha fet amb l'absència de l'executiu de l'Aragó que, tal com havia anunciat el seu president, Javier Lambán, s'havia despenjat de l'acord.

En un breu comunicat, el COE explica que a la trobada s'ha "validat la proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica", donant així per ratificat el projecte del que ara Aragó renega. Sense entrar en més detalls, el COE parla breument de l'absència dels aragonesos. "Esperem i confiem que el Govern d'Aragó s'hi sumi a aquesta proposta", diu.

Segons el mateix comunicat, a la reunió hi han assistit el Comitè Olímpic Espanyol, representat pel seu President, Alejandro Blanco; el govern d'Espanya, representat pel Secretari d'Estat per a l'Esport, José Manuel Franco; i el Govern de la Generalitat de Catalunya, representat per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

Bàsicament Lambán reclama ara que l'Aragó aculli més proves dels hipotètics Jocs d'Hivern, tot i que representants del seu govern ja van participar en la proposta tècnica tancada. Segons el document acordat, a l'Aragó s'hi faria el cúrling, a Jaca; el patinatge de velocitat, Saragossa; el biatló i l'esquí de fons, a Astún – Candanchú Astún. Lambán, però, vol que les proves d'esquí alpí també vagin al seu territori, i no es facin a La Molina i Masella.

Retrets del COE a l'Aragó

En declaracions a la sortida de la reunió, el president del COE, Alejandro Blanco, ha insistit que la proposta que s'ha validat havia estat "debatuda i acordada" després de sis reunions diferents. Ha remarcat que aquesta Comissió Tècnica està formada tres representants del govern espanyol, de l'executiu català, del govern aragonès i del COE. Precisament per això ha retret a l'Aragó que "el moment del debat és a les reunions" i ha remarcat que quan hi ha una proposta debatuda i acordada "s'ha de mantenir els acords". "No donem la millor imatge si tenim reunions, fem un acord i després ens en desdiem", ha lamentat. De totes maneres, Blanco ha instat Lambán a retornar a l'acord.

Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, s’ha mostrat satisfeta amb l’acord tècnic signat aquest divendres. "Nosaltres esperàvem d’aquesta reunió justament això, que es validés l’acord que hi havia", ha dit. Respecte les discrepàncies del govern d’Aragó, Vilagrà també ha recordat que "hi va haver sis reunions on es va arribar a un acord positiu" i que l’acord ha obtingut la validació política. Vilagrà ha dit que "és una candidatura guanyadora" i que des del Govern no es plantegen canvis a la proposta perquè Catalunya té unes "instal·lacions adequades" per les disciplines plantejades.



Lambán ha respost que no acceptarà l'acord perquè encara hi ha molts detalls per pactar i perquè la proposta no és "equilibrada". Des de l'escola Gustavo Adolfo Bécquer de Saragossa ha dit que presentaran la seva proposta la setmana que ve i ha reiterat que totes les estacions del Pirineu, com Formigal o Cerler, han d'acollir alguna prova. "Només podem tancar una candidatura quan l'acord ho sigui en tots els termes i defensi els interessos d'Aragó", ha sentenciat.