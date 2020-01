Els Mossos d'Esquadra es van negar a cedir les dades d'encausats per frau fiscal i alguns registres d'hotels i apartaments de Catalunya que els va requerir el Departament d'Economia, segons ha revelat aquest dimarts el major de la policia catalana Josep Lluís Trapero durant la continuació de l'interrogatori en la segona jornada del judici que se celebra a l'Audiència Nacional.



En la seva declaració, a preguntes de la Fiscalia, Trapero ha explicat una reunió que responsables del Departament d'Economia, dirigit llavors per Oriol Junqueras, va mantenir al juliol de 2017 amb comandaments dels Mossos per a tractar de les "competències plenes" de la Generalitat en seguretat i del control de duanes.

Segons Trapero, la conselleria de Junqueras pretenia que els Mossos els facilitessin un còpia de la base de gestió d'hotels i apartaments, amb la identitat dels hostes inscrits, amb la intenció de disposar d'informació de tipus fiscal sobre els mateixos per a esbrinar si pagaven imposats a la Generalitat.



"Ens vam negar", ha asseverat Trapero, que ha revelat que compartia aquesta opinió negativa amb el llavors director dels Mossos d'Esquadra Albert Batlle; "em sembla una barbaritat", ha afegit.



La segona de les peticions que Economia va plantejar a la policia catalana era disposar d'informació sobre persones encausades per frau fiscal a Catalunya: "A aquestes reunions hi vaig ser jo i vam dir que no, que les porta l'autoritat judicial i que no tenien perquè tenir aquesta informació, i que si tenien interès ho sol·licitessin a l'autoritat judicial".

Disculpes

Quan la cúpula de Mossos va ser convocada, a través del exsecretari general Cèsar Puig, a la reunió del 31 de juliol de 2017 es va enviar a la mateixa al cap de recerca criminal i al de l'àrea de blanqueig i estafes, pensant que la intenció d'Economia era tornar a plantejar la cessió de les dades fiscals i hoteleres, segons ha exposat Trapero.



"La sorpresa és quan van i em comenten després que s'han quedat a quadres", segons el major, que ha revelat que "el primer que va fer" Cèsar Puig -també jutjat per rebel·lió- és demanar-li "disculpes".



Com ja fes al llarg de la seva declaració d'aquest dilluns, el major ha afirmat no tenir "ni idea" de quins eren els plans estratègics del Govern cap a la independència perquè ningú els hi ha "comunicat" mai.