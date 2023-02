A judici les pintades homòfobes contra l'alcalde de Terrassa

La Fiscalia demana dos anys de presó, 5.400 euros de multa i quatre anys d'inhabilitació més per a professió docent o de temps lliure per a un home per insultar l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Es tracta d'una ofensa que es va propiciar en contra de la seva condició sexual, així com contra el PSC, partit que lidera l'oposició al municipi i en el qual havia militat Ballart.

L'acusació reclama també que l'acusat pagui els 685 euros que van costar els treballs de reparació del mobiliari urbà pintat o danyat. El judici s'ha celebrat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona sobre uns fets que van ocórrer entre 2019 i 2020.

En la seva argumentació, la Fiscalia sosté que l'acusat, "mogut per l'animadversió, l'orientació homosexual i les idees polítiques" de Ballart, va fer "multitud de pintades" i va col·locar cartells manuscrits en diversos espais públics o el mobiliari urbà de la ciutat. Es tracta de pintades i cartells perfectament visibles per a qualsevol vianant, segons ha indicat.

En els missatges d'aquest veí de Terrassa "denigrava de forma obsessiva amb insults homòfobs" a Ballart. Alhora, associava el seu cognom amb la creu gammada nazi, recorda.

Els fets

Els fets van ocórrer concretament entre octubre del 2019 i març del 2020. L'home va fer diverses pintades i va enganxar cartells titllant Ballart de "maricón" i insultant també el PSC, adjuntant-hi esvàstiques.

Entre els missatges, destaquen els que posava 'Ballart maricón' amb una esvàstica; 'PSOE, putas, puteros, Ballart maricón, PSC hijos/as de puta', també amb esvàstica; o 'Tu a trabajar y pagar, Ballart a cobrar y mariconear'.