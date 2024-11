Junqueras, Bassa i Romeva presenten un recurs d'empara al Constitucional demanant l'aplicació de l'amnistia

Les defenses de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i dels exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva han presentat al Tribunal Constitucional un recurs d'empara davant de la no-aplicació de la llei d'amnistia. Concretament, sol·liciten que se'ls aixequi la inhabilitació per exercir càrrecs públics i la condemna per malversació que el Tribunal Suprem encara els manté arran del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, per als quals no van ser indultats.

Els lletrats consideren que el Tribunal Suprem s'aparta del principi de legalitat i no respecta la separació de poders en interpretar la llei aprovada pel legislatiu. Els escrits de les defenses posen en valor el vot particular d'una de les magistrades del Suprem, que assenyala que la literalitat de la llei, la voluntat del legislador i els precedents contradiuen la interpretació que ha fet el tribunal sobre l'amnistia. Per això demanen com a mesura cautelar que se'ls aixequi la pena d'inhabilitació.

L'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, denuncia que el Tribunal Suprem té la voluntat de "mantenir la pena d'inhabilitació absoluta a tota costa" ja que la condemna de l'exvicepresident i l'exconseller "s'ha utilitzat per escapçar el moviment independentista" i denuncia que "està vulnerant drets bàsics com el de representació i participació política".

Pel que fa a la defensa de Bassa, encapçalada per Mariano Bergés, també recalca que "la forçada interpretació que fa el Tribunal Suprem" per la "inaplicació" de la llei d'amnistia "impedeix a l'exconsellera exercir els seus drets de participació política i a unes eleccions lliures, i també assenyala els efectes devastadors que la inhabilitació té sobre ella, ja que li impedeix poder treballar amb les administracions públiques".