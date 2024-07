Junqueras evita posicionar-se sobre el preacord amb el PSC, però avisa que el suport s'haurà de "retirar si s'incompleix"

L'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, manté el seu silenci sobre el sentit del seu vot en la consulta a la militància prevista per aquest divendres sobre el preacord entre PSC i ERC per investir Salvador Illa. El republicà ha mostrat el seu "respecte" pel contingut del text, així com per la "feina feta" de l'equip negociador encapçalat per Marta Rovira.

A través d'una publicació a X, el republicà ha dit que "entén els dubtes" de les bases sobre el compliment de l'acord per part del PSOE i PSC, i ha assenyalat que l'eventual suport al govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat "s'haurà d'anar validant amb el desplegament de l'acord i retirar-se explícitament en cas d'incompliment".

1/2

Tot el respecte per la feina feta per l’equip negociador encapçalat per la Marta Rovira i pel contingut del preacord que ens van donar a conèixer dilluns, i també ahir, amb més detall, a les assemblees informatives.

Aquest divendres la militància d’Esquerra Republicana de… — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) July 31, 2024

L'exdirigent d'ERC no fa públic si es decantarà pel "sí" o pel "no" en la pregunta acordada per l'executiva del partit. Tot i el silenci, persones pròximes a Junqueras com el conseller Joan Ignasi Elena, el membre de l'equip negociador Juli Fernández o el secretari d'organització Pau Morales dilluns van comparèixer amb la cúpula del partit avalant l'acord i aquests dies estan participant de diverses assemblees territorials defensant-lo.

"Un pas cap a la federalització d'Espanya"

Per la seva banda, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el preacord entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa és "magnífic" i permetrà obrir "un temps nou a Catalunya". "Estic molt content, feliç", ha asseverat davant la premsa abans de demanar "respecte i reconeixement" pels republicans, un partit que, a parer seu, ha aconseguit "importants avenços" per l'autogovern català a través de la negociació.

Pel que fa al nou model de finançament inclòs en l'acord, ha dit que sorgirà d'una negociació "bilateral" amb el Govern que, a la vegada, suposa un pas "inqüestionable" cap a la "federalització de l'estat autonòmic". "És una molt bona notícia pel sistema polític espanyol", ha reblat des del palau de La Moncloa.

El cap de l'executiu ha garantit que respecta la "igualtat" entre els espanyols en resposta a les crítiques i el recel que ha generat al PP així com entre algunes veus del mateix PSOE o a formacions vinculades a Sumar, com Compromís o la Chunta Aragonesista. "És una negociació bilateral la que s'obriria en aquest cas amb la Generalitat de Catalunya, i també lògicament correspon a un espai multilateral la negociació i l'acord del nou sistema de finançament autonòmic", ha dit.