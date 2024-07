Els principals punts del preacord entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa

El preacord entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya està basat en un "concert econòmic solidari" i en una aposta per garantir l'ús social del català. A més d'aquestes carpetes per facilitar el camí del socialista al Govern, n'hi ha d'altres relacionades amb l'autoritat aeroportuària, la continuïtat de les polítiques públiques del govern republicà o la resolució del conflicte polític. Ho recull el document de 25 pàgines que la militància d'Esquerra votarà aquest divendres.

Esquerra sosté que, si se li dona llum verda, Catalunya sortirà del règim comú de finançament, és a dir, que tindrà "la clau de la caixa" i gestionarà el 100% dels impostos. El preacord preveu que els canvis es comencin a impulsar el 2025, després que durant el primer semestre de l'any es formalitzi el pacte en una comissió bilateral Generalitat-Estat. Un cop segellat l'acord, s'engegarà les modificacions legislatives i es traslladarà els acords a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals. El pacte no parla de "concert econòmic" en cap punt.

El primer tribut en què s'avançarà en l'aplicació dels objectius de la implementació del nou model de finançament serà l'IRPF. Mentre no hi hagi aquest sistema de finançament hi haurà un "increment substancial de recursos" per compensar "desequilibris" del model actual. Després, l'Agència Tributària de Catalunya actuarà com una hisenda catalana i gestionarà, recaptarà, liquidarà i inspeccionarà tots els impostos a Catalunya. Caldrà modificar com a mínim tres lleis: la LOFCA, la llei de finançament de les comunitats autònomes i la llei de cessió de tributs.

Resolució del conflicte, llengua catalana i seleccions

El primer punt del text aborda la "resolució del conflicte polític" català, sobre el qual les dues parts consideren que la sentència del TC sobre l'Estatut va suposar "un abans i un després", per bé que té "arrels històriques profundes". La "nova etapa" s'ha de centrar: "El debat sobre el reconeixement nacional de Catalunya i la forma de vehicular institucional i jurídicament aquest reconeixement"; i que "els acords fruit del diàleg i la negociació siguin ratificats per la ciutadania".

El text també recull el compromís d'impulsar una Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític, formada per representants dels grups parlamentaris i presidida per ERC. Segons l'acord, s'haurà d'impulsar al primer ple del Parlament després de la constitució del nou Govern. L'objectiu serà "promoure un debat a nivell polític, social i ciutadà sobre com abordar la resolució del conflicte polític existent" i haurà de presentar les seves conclusions al Parlament. A més, la Convenció també farà seguiment i monitoratge de l'aplicació de la llei d'amnistia.

En matèria d'impuls del català, recullen que hi haurà un Departament específic sobre aquesta qüestió al nou Govern i que els primers 100 dies de Govern s'aprovarà el Pacte Nacional per la Llengua, dotat amb 200 milions el primer any. Pel que fa a l'acció exterior, es mantindrà el Departament d'Acció Exterior, es culminarà la creació del cos d'acció exterior i es consolidarà i ampliarà la xarxa de delegacions a l'exterior.

Al preacord amb el PSC, els republicans busquen tornar a posar sobre la taula l'oficialitat de les seleccions catalanes

D'altra banda, es promourà la projecció internacional de les federacions esportives catalanes i el reconeixement de les seleccions. Així, es constituirà una Oficina del Govern, adscrita al Consell Català de l'Esport, que promourà les seleccions, i oferirà el suport actiu i acompanyament a les federacions, les quals "poden optar a la participació directa a l'àmbit internacional pel fet d'haver-se constituït abans que la federació estatal corresponent".

Autoritat Aeroportuària de Catalunya i impostos als casinos

D'altra banda, ERC i el PSC també han acordat crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya i modificar la llei per crear un nou Consell Rector Aeroportuari de Catalunya, en substitució de l'actual comitè de coordinació aeroportuària. La intenció que tenen és que la Generalitat pugui tenir "un paper determinant en la definició, articulació i gestió del nou sistema aeroportuari català".

L'acord entre el PSC i ERC acorda substituir la llei sobre els centres recreatius turístics (CRT) del 2014, que és la que estipulava una rebaixa impositiva als grans casinos de joc al 10% en cas que el complex Hard Rock -aleshores conegut com a BCN World- acabés obrint portes. El pacte contempla pujar el tipus impositiu del joc i tornar al règim de fiscalitat anterior a aquesta llei, que era del 55% als grans casinos, entre altres mesures.

Continuïtat de les polítiques públiques

El document també preveu la continuïtat de les polítiques públiques de l'actual Govern. ERC s'assegura que es "consolidi" el rol de l'empresa pública L'Ènergètica, així com diverses mesures per seguir amb el desplegament del traspàs de Rodalies. També mantenir els impostos de successions i patrimoni en els tipus actuals, sense implementar propostes de deflactació de l'IRPF, un impost que es rebaixarà per a rendes menors de 35.000 euros.

A banda, ERC i el PSC s'han compromès a regular els lloguers de temporada, els lloguers d'habitacions i els habitatges d'ús turístic. A més, han pactat que entre el 2024 i el 2030 es construeixi 50.000 pisos nous en el marc d'un programa de foment de l'habitatge protegit, i desplegar la llei estatal d'habitatge. L'Oficina del Pla Pilot per implementar la Renda Bàsica Universal es mantindrà. Pel que fa a l'educació, s'han compromès a impulsar la gratuïtat de l'I-1 durant el curs 2025-2026, a no renovar el concert als centres que segreguin per sexe i mantenir l'avançament del calendari.

Seguiment de l'acord d'investidura

En el darrer punt del preacord, es crea una comissió de seguiment integrada per tres representants de cadascuna de les parts amb l'objectiu d'avaluar l'execució, així com resoldre els dubtes o els conflictes. Aquesta comissió es reunirà amb caràcter semestral, o quan una de les parts o demani, i podrà preveure la creació de grups de treball paritaris per àmbits sectorials concrets, i elaborarà un informe semestral.